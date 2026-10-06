Češka je direktan rival Srbiji u borbi za opstanak u Diviziji A Lige nacija
Fudbal
KOMIČAN GOL KOJI JE OBRADOVAO SRBIJU: Pogledajte kako su Česi sami sebe matirali u Engleskoj! Pa, ovo je hit
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Neverovatna scena viđena je u Londonu, gde u okviru Lige nacija igraju Engleska i Češka.
Englezi su poveli u 27. minutu autogolom Vladimira Kufala.
Liga nacija 2026 Foto: Luis Loureiro / imago sportfotodienst / Profimedia, HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia
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Akcija domaćeg tima je tekla po desnoj strani, Hari Kejn je nabacio loptu, a ničim izazvam kapiten gostiju zakucao ju je u sopstvenu mrežu.
Ovaj gol može da raduje Srbiju, pošto je Češka direktan rival Srbiji u borbi za opstanak u Diviziji A Lige nacija.
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