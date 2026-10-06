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Neverovatna scena viđena je u Londonu, gde u okviru Lige nacija igraju Engleska i Češka.

Englezi su poveli u 27. minutu autogolom Vladimira Kufala.

Liga nacija 2026 Foto: Luis Loureiro / imago sportfotodienst / Profimedia, HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia

 Akcija domaćeg tima je tekla po desnoj strani, Hari Kejn je nabacio loptu, a ničim izazvam kapiten gostiju zakucao ju je u sopstvenu mrežu.

Ovaj gol može da raduje Srbiju, pošto je Češka direktan rival Srbiji u borbi za opstanak u Diviziji A Lige nacija.

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Lionel Mesi, oproštaj Izvor: Drustvene mreže