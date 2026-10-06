Perišić je u 17. minutu glavom matirao Simona
Fudbal
POLJUD SE ZATRESAO: Ovako je Ivan Perišić matirao svetskog šampiona
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Fudbalska reprezentacija Hrvatske dočekala je u Splitu aktuelnog svetskog šapmpiona Španiju u utakmici 4. kola Lige nacija.
Liga nacija 2026 Foto: Luis Loureiro / imago sportfotodienst / Profimedia, HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia
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Hrvati su dobili prvo poluvreme na "Poljudu" golom Ivana Perišića u 17. minutu.
Domaćini su oteli loptu na sredini terena i krenuli u kontru.
Matanović, kome je Kovačić dodao loptu, snažno je šutirao, a golman Španije Unaj Simon je odbio samo do Perišića koji je iskosa sa leve strane glavom poslao u mrežu.
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