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Fudbalska reprezentacija Hrvatske dočekala je u Splitu aktuelnog svetskog šapmpiona Španiju u utakmici 4. kola Lige nacija.

Liga nacija 2026 Foto: Luis Loureiro / imago sportfotodienst / Profimedia, HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia

 Hrvati su dobili prvo poluvreme na "Poljudu" golom Ivana Perišića u 17. minutu.

Domaćini su oteli loptu na sredini terena i krenuli u kontru.

Matanović, kome je Kovačić dodao loptu, snažno je šutirao, a golman Španije Unaj Simon je odbio samo do Perišića koji je iskosa sa leve strane glavom poslao u mrežu.

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