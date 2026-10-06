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Španski fudbalski analitičar Fransoa Galjardo, objavio je, uz oznaku "svetska ekskluziva", informaciju da će Kilijan Mbape na leto napustiti Real iz Madrida.

Francuski as je, prema ovoj informaciji, ljut i razočaran određenim dešavanjima u "kraljevskom" klubu.

1/4 Vidi galeriju Povreda Mbapea na meču protiv Turske Foto: Fatih Erdogdu / Zuma Press / Profimedia, Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia

Tvrdi da je zbog toga Mbape već doneo odluku da na leto 2027. godine napusti Real.

Prema njegovim navodima, ni klub neće stati na put Francuzu ukoliko ostane pri odluci.

Galjardo tu ne staje. Jednako zanimljiv deo tek sledi. Prema njegovim saznanjima, Mbape će karijeru nastaviti u Premijer ligi. Iako je otkriva ime kluba, po svemu sudeći radi se o Liverpulu.

"Kraj, bum! A ako nije tako, dokažite mi da grešim", poručio je Galjardo.