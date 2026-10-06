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Fudbalska reprezentacija Španije obezbedila je plasman u četvrtfinale Lige nacija, pošto je večeras u utakmici četvrtog kola Grupe 3 "A" divizije, na gostujućem terenu u Splitu, pobedila selekciju Hrvatske 2:1, i tako osigurala da grupnu fazu završi na jednom od prva dva mesta na tabeli.

Prednost Hrvatskoj doneo je Ivan Perišić golom u 17. minutu, a izjednačenje Španiji Mikel Merino pogotkom u 61. minutu.

1/16 Vidi galeriju Liga nacija 2026 Foto: Luis Loureiro / imago sportfotodienst / Profimedia, HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia

Pobedonosan gol za Španiju postigao je Merino u 88. minutu.

Selekcija Hrvatske je od 80. minuta igrala sa igračem manje, pošto je tad drugi žuti karton dobio Perišić.

U drugom meču četvrtog kola Grupe 3, reprezentacija Engleske je na svom terenu u Londonu pobedila selekciju Češke 3:0, i tako došla na korak od plasmana u četvrtfinale.

Prednost Engleskoj doneo je defanzivac Češke Vladimir Coufal autogolom u 27. minutu, a vođstvo je uvećao Hari Kejn pogotkom u 40. minutu.

Pobedonosan gol za Englesku postigao je Kejn u 57. minutu.

Španija je prva na tabeli Grupe 3 sa 12 bodova. Engleska se nalazi na drugoj poziciji sa devet bodova, Hrvatska je treća sa tri boda, dok Češka zauzima poslednje, četvrto mesto bez osvojenog boda.

Prvi "taj-brejker" u Ligi nacija je međusobni skor, tako da bi reprezentacija Hrvatske za plasman u četvrtfinale morala da pobedi selekciju Engleske sa više od sedam golova razlike, uz trijumf nad Češkom i poraz Engleske od Španije.

U narednom kolu Grupe 3, Španija će igrati na gostujućem terenu protiv Češke, dok će Engleska dočekati Hrvatsku.