GLUPOST PERIŠIĆA ZAVILA HRVATSKU U CRNO: Španija posle preokreta slavila u Splitu i plasirala se u četvrtfinale Lige nacija
Fudbalska reprezentacija Španije obezbedila je plasman u četvrtfinale Lige nacija, pošto je večeras u utakmici četvrtog kola Grupe 3 "A" divizije, na gostujućem terenu u Splitu, pobedila selekciju Hrvatske 2:1, i tako osigurala da grupnu fazu završi na jednom od prva dva mesta na tabeli.
Prednost Hrvatskoj doneo je Ivan Perišić golom u 17. minutu, a izjednačenje Španiji Mikel Merino pogotkom u 61. minutu.
Pobedonosan gol za Španiju postigao je Merino u 88. minutu.
Selekcija Hrvatske je od 80. minuta igrala sa igračem manje, pošto je tad drugi žuti karton dobio Perišić.
U drugom meču četvrtog kola Grupe 3, reprezentacija Engleske je na svom terenu u Londonu pobedila selekciju Češke 3:0, i tako došla na korak od plasmana u četvrtfinale.
Prednost Engleskoj doneo je defanzivac Češke Vladimir Coufal autogolom u 27. minutu, a vođstvo je uvećao Hari Kejn pogotkom u 40. minutu.
Pobedonosan gol za Englesku postigao je Kejn u 57. minutu.
Španija je prva na tabeli Grupe 3 sa 12 bodova. Engleska se nalazi na drugoj poziciji sa devet bodova, Hrvatska je treća sa tri boda, dok Češka zauzima poslednje, četvrto mesto bez osvojenog boda.
Prvi "taj-brejker" u Ligi nacija je međusobni skor, tako da bi reprezentacija Hrvatske za plasman u četvrtfinale morala da pobedi selekciju Engleske sa više od sedam golova razlike, uz trijumf nad Češkom i poraz Engleske od Španije.
U narednom kolu Grupe 3, Španija će igrati na gostujućem terenu protiv Češke, dok će Engleska dočekati Hrvatsku.