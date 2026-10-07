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Kristijano Ronaldo se posle višednevnog ćutanja vratio iz tišine i u podužem saopštenju objasnio razloge zašto je napustio nacionalni tim Portugala.

Slavni fudbaler je u opširnoj poruci svu odgovornost svalio na selektora Žorža Žezusa, rekavši da je dva puta prekršio reč koju mu je dao.

Kristijano Ronaldo napustio reprezentaciju Foto: LISELOTTE SABROE / AFP / Profimedia, Berg/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sve oči zbog toga bile su uprte prema selektoru i čekalo se šta će reći nakon teških reči svog kapitena.

Žezus je u međuvremenu bio u Leiriji, gde je pratio utakmicu mlade reprezentacije Portugala.

Naravno, novinari nisu propustili priliku da ga odmah pitaju za Ronaldovo obraćanje.

Njegov odgovor bio je veoma kratak.

"Bio sam u Leiriji i gledao utakmicu reprezentacije do 21 godine. Sada ću pročitati saopštenje", rekao je Žezus.

Potom je dodao:

"Nemam šta da kažem."

Selektor Portugala, barem za sada, nije želeo da se upušta u dalju polemiku. No, nema sumnje da će iskusni stručnjak naći vreme i mesto kada će odgovoriti Ronaldu za ono što se, prema njegovim rečima, dešavalo iza zatvorenih vrata.

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Lionel Mesi, oproštaj Izvor: Drustvene mreže