SELEKTOR PORTUGALA "ODGOVORIO" RONALDU: Kristijano se oglasio posle bega iz reprezentacije, a sada je reagovao Žezus
Kristijano Ronaldo se posle višednevnog ćutanja vratio iz tišine i u podužem saopštenju objasnio razloge zašto je napustio nacionalni tim Portugala.
Slavni fudbaler je u opširnoj poruci svu odgovornost svalio na selektora Žorža Žezusa, rekavši da je dva puta prekršio reč koju mu je dao.
Sve oči zbog toga bile su uprte prema selektoru i čekalo se šta će reći nakon teških reči svog kapitena.
Žezus je u međuvremenu bio u Leiriji, gde je pratio utakmicu mlade reprezentacije Portugala.
Naravno, novinari nisu propustili priliku da ga odmah pitaju za Ronaldovo obraćanje.
Njegov odgovor bio je veoma kratak.
"Bio sam u Leiriji i gledao utakmicu reprezentacije do 21 godine. Sada ću pročitati saopštenje", rekao je Žezus.
Potom je dodao:
"Nemam šta da kažem."
Selektor Portugala, barem za sada, nije želeo da se upušta u dalju polemiku. No, nema sumnje da će iskusni stručnjak naći vreme i mesto kada će odgovoriti Ronaldu za ono što se, prema njegovim rečima, dešavalo iza zatvorenih vrata.