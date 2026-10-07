Slušaj vest

Ovakav oproštaj mogao je da ima samo Lionel Mesi! Jedan gol, dve asistencije, više od 85.000 ljudi na nogama, suze, vatromet i spektakl sa dronovima za kraj reprezentativne karijere kakvu će fudbal teško ponovo videti.

Gotovo je. Posle više od dve decenije u nebeskoplavom dresu, Lionel Mesi poslednji put je zaigrao za Argentinu.

I nije mogao tek tako da ode.

Najveća argentinska fudbalska zvezda oprostila se od reprezentacije pobedom protiv Benina od 3:0, a poslednju utakmicu pretvorila je u još jednu malu predstavu: gol sa penala i dve asistencije!

Bio je to Mesijev 208. nastup i 126. pogodak za nacionalni tim. Poslednji u karijeri dugoj više od 21 godine.

85.000 ljudi došlo je da kaže samo jedno: Hvala, Leo!

Mnogo pre početka utakmice bilo je jasno da ovo neće biti obično fudbalsko veče.

1/12 Vidi galeriju Oproštaj Mesija od reprezentacije Argentine Foto: Fotoarena, Foto Arena LTDA / Alamy / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Kada je autobus sa argentinskim reprezentativcima krenuo ka stadionu, Mesi nije uspevao da sakrije emocije. Na teren je izašao sa svojom decom, dok su ga iz lože gledale supruga Antonela i majka Selija. Na travnjaku ga je čekao ogroman argentinski dres sa brojem 10 i jednom jednostavnom porukom:

"GRACIAS" – HVALA!

A onda, u 10. minutu, fudbal je praktično prestao.

Monumental je ustao.

Više od 85.000 ljudi ovacijama je pozdravilo čoveka koji je više od dve decenije nosio broj koji je pre njega u Argentini učinio besmrtnim Dijego Maradona. Odjekivalo je samo:

"Mesi! Mesi! Mesi!"

Poslednja magija "desetke"

A kada je ceremonija makar nakratko ustupila mesto fudbalu, Mesi je rešio da se oprosti baš onako kako je igrao čitavu karijeru.

Argentina je dugo lomila otpor Benina, a onda je u 48. minutu Leo izveo korner. Lopta je stigla pred gol, a tamo se pojavio njegov dugogodišnji saborac Nikolas Otamendi i zakucao je u mrežu.

Otamendi je odmah potrčao prema Mesiju. Zagrljaj dvojice veterana bio je još simboličniji jer se i Otamendi te večeri oprostio od reprezentacije, u svom 140. nastupu.

A onda scena koja kao da je unapred napisana za film.

Na teren je ušao Niko Paz, jedan od igrača kojima bi trebalo da pripadne budućnost Argentine. Nije prošao ni minut, a Mesi ga je pronašao dodavanjem između protivnika. Mladi fudbaler je sa distance pogodio za 2:0.

Stara desetka predaje Argentinu novoj generaciji.

Moglo je simboličnije teško da se zamisli.

Poslednji gol Lionela Mesija za Argentinu

U 70. minutu dosuđen je penal.

Ko drugi?

Mesi je uzeo loptu, namestio je na belu tačku, udahnuo i poslednji put zatresao mrežu u dresu svoje zemlje.

Gol broj 126.

Monumental je eksplodirao kao da je Argentina upravo osvojila još jedan veliki trofej. Upravo tako je atmosferu opisao i EFE – poslednji Mesijev reprezentativni gol proslavljen je kao pogodak za titulu prvaka sveta.

Mogao je Leo da doda još koji.

Imao je prilike i pre gola, a ubrzo posle penala promašio je šansu iz neposredne blizine. Tražio je i treću asistenciju, želeo još jednom da pogodi, pokušavao do poslednjih trenutaka...

Nije uspeo.

Ali te večeri to više nikome nije bilo važno.

A onda – suze!

Kada je sudija označio kraj, fudbal je ponovo postao sporedan.

Igrači Argentine i Benina pozdravljali su Mesija, a čileanski arbitar Fernando Vehar napravio je neobičan gest – poklonio mu je čak i sudijske kartone koje je nosio tokom utakmice.

A onda su pogledi otišli ka nebu.

Dronovi su iznad Buenos Ajresa pravili Mesijev lik i njegov čuveni dres, dok se Monumental opraštao od čoveka koji je Argentini vratio ono što je čekala decenijama.

Počast nije ostala samo u Buenos Ajresu. Reuters je zabeležio da su znamenitosti bile osvetljene u Mesijevu čast, dok je u njegovom rodnom Rosariju postavljena ogromna „desetka“ sa porukom zahvalnosti.

Od crvenog kartona posle 90 sekundi do krova sveta A kakav je samo put prešao!

Kao 18-godišnjak debitovao je protiv Mađarske u avgustu 2005. godine – i taj debi trajao je svega oko minut i po pre nego što je dobio crveni karton.

Prvi reprezentativni gol postigao je naredne godine na Mundijalu u Nemačkoj protiv Srbije i Crne Gore.

Usledile su godine velikih poraza, kritika i razočaranja, čak i prvi oproštaj od reprezentacije.

A onda se sve promenilo.

Kopa Amerika 2021.

Finalisima 2022.

I konačno – Svetsko prvenstvo u Kataru 2022.

Trofej koji je čekao čitav život podigao je kao kapiten i zauvek promenio način na koji će se pamtiti njegova reprezentativna priča.

Sada je poslednja stranica ispisana.

208 utakmica. 126 golova. Više od dve decenije u dresu Argentine.

I poslednjih 90 minuta sa golom i dve asistencije.

Mesi nije želeo da ode tiho.

Zato je poslednje veče dobio baš onakvo kakvo pripada fudbalskom besmrtniku: pun Monumental, porodicu kraj sebe, stare saborce u zagrljaju, novu generaciju kojoj ostavlja reprezentaciju i čitavu zemlju koja mu govori hvala.