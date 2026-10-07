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Lionel Mesi poslednji put je obukao dres Argentine, a cela zemlja stala je zbog svog kapitena!

Više od 85.000 ljudi došlo je na Monumental da mu kaže zbogom, dok su poruke stizale sa svih strana - od ljudi koji su sa njim delili teren i svlačionicu, do najvećih rivala i fudbalskih legendi koje su imale privilegiju da gledaju kako pred njihovim očima nastaje istorija.

Iznad Rosarija helikopter je nosio ogroman argentinski dres sa brojem 10, dok su se u Buenos Ajresu hiljade ljudi okupile duž trase kojom je reprezentacija išla od Ezeize do Monumentala. Oko stadiona su se vijorile zastave, dominirali su dresovi sa čuvenom desetkom, a čitav grad bio je u znaku čoveka koji je argentinski fudbal obeležio kao malo ko pre njega.

Više od 80.000 ljudi napunilo je Monumental, ulaznice su rasprodate za manje od dva sata, a nekoliko sati pre početka utakmice kvart Nunjez i prilazi stadionu praktično su prestali da funkcionišu uobičajenim ritmom. Grad je uveo posebne saobraćajne mere, produžen je rad metroa i organizovan Fan Fest, dok su se hiljade navijača mnogo ranije rasporedile duž puta kojim je reprezentacija prolazila ka stadionu.

Kada je autobus sa igračima izašao iz Ezeize, ljudi uz put mahali su zastavama, podizali Mesijeve dresove i pokušavali da uhvate poslednji pogled na kapitena Argentine. A onda je kamera uhvatila Lea kraj prozora kako briše suze.

U tom trenutku bilo je jasno koliko je ovo veče posebno.

1/12 Vidi galeriju Oproštaj Mesija od reprezentacije Argentine Foto: Fotoarena, Foto Arena LTDA / Alamy / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Ceo svet imao je nešto da kaže Mesiju

Mesi je odavno prevazišao granice Argentine, pa su se tokom dana oglašivali ljudi koji su sa njim delili svlačionicu, igrali protiv njega u najvećim utakmicama ili zajedno sa njim stvarali fudbalsku istoriju.

Među prvima se javio Nejmar, saigrač iz Barselone i Pari Sen Žermena, ali i veliki rival iz reprezentativnog fudbala. Brazilac je poručio Mesiju da mu ne zahvaljuje samo Argentina, već čitav svet zbog svega što je uradio za fudbal, istakavši koliko mu je značilo što je imao priliku da sa njim deli teren i stvara istoriju.

Poruku je poslao i Luis Suarez, još jedan član čuvenog MSN trija i jedan od Mesijevih najbližih prijatelja. Obratio mu se svojim prepoznatljivim „Gordo“, poželeo mu da uživa u poslednjoj utakmici i podsetio ga da ima svaki razlog da bude ponosan na ono što je uradio za svoju zemlju.

Ronaldinjo se setio početka najveće priče

Posebno emotivna bila je poruka Ronaldinja, čoveka koji je bio uz Mesija kada je Argentinac tek počinjao da osvaja Barselonu. Upravo je Brazilac asistirao Mesiju za njegov prvi seniorski gol u dresu katalonskog kluba, a više od dve decenije kasnije mogao je samo da se osvrne na neverovatan put koji je njegov nekadašnji saigrač prešao.

Ronaldinjo je napisao da mu je bila čast što je od prvog dana bio deo Mesijeve priče i da je Argentinac svojim fudbalom učinio da se milioni ljudi smeju, uživaju i još više zavole ovu igru. Podsetio ga je i na san svakog dečaka koji počne da šutira loptu – da jednog dana predstavlja svoju zemlju i postane svetski prvak.

Mesi je taj san ostvario.

Modrić: Mnogo sam patio zbog njega

Među onima koji su se javili bio je i Luka Modrić, jedan od Mesijevih najvećih rivala tokom prethodne dve decenije. Njih dvojica sastajali su se u najvećim utakmicama reprezentativnog i klupskog fudbala, a Hrvatska je protiv Argentine poslednji veliki duel odigrala upravo u polufinalu Svetskog prvenstva u Kataru.

Modrić je rekao da mu je žao što Mesi odlazi, ali da njegovu odluku treba poštovati. Uz osmeh se prisetio i koliko je puta patio zbog Argentinca, i sa Hrvatskom i sa Real Madridom, ali je sve završio velikim poštovanjem prema igraču kojeg je nazvao jedinstvenim.

Aguero i Di Marija znaju koliko je ovaj put bio težak

Ako neko zna koliko je Mesi patio u reprezentativnom dresu, onda je to Serhio Aguero. Njih dvojica zajedno su još od mlađih selekcija Argentine delili sobe, turnire, poraze i razočaranja, da bi na kraju postali kumovi i nerazdvojni prijatelji.

Aguero je na Monumental stigao sa ćerkom kako bi sa tribina gledao poslednju utakmicu svog prijatelja. Nekoliko dana ranije poručio mu je da sada samo treba da uživa, jer najbolje zna koliko je Mesi patio tokom godina u kojima je sa Argentinom ostajao bez trofeja.

Na stadionu je bio i Anhel Di Marija, čovek koji je sa Mesijem prošao gotovo čitavu reprezentativnu priču – od izgubljenih finala, preko Kopa Amerike i Finalisime, pa sve do Svetskog prvenstva u Kataru.

Di Marija je rekao da je najvažnije što Mesija sada vidi srećnog i mirnog, sa osećajem da je dao sve za reprezentaciju. Kada su ga pitali da li će zaigrati makar simboličnih nekoliko minuta, Fideo nije imao dilemu – ovo je Mesijev poslednji ples i on želi da ga gleda sa strane, zajedno sa svim Argentincima.

Kapiten je dobio poruke od cele nove generacije

Poruke su stizale i iz svlačionice Argentine. Lionel Skaloni, trener pod kojim je Mesi osvojio trofeje koji su mu godinama nedostajali, govorio je o tome koliko je zahvalan što je imao priliku da bude deo njegove reprezentativne priče.

Kristijan Romero poručio je da Mesija voli i kao fudbalera i kao čoveka, dok su Aleksis Makalister, Hulijan Alvarez, Lisandro Martinez, Niko Paz i Franko Mastantuono u zajedničkom videu ostavili poruke svom kapitenu.

Rodrigo De Paul posebno je govorio o Mesijevoj ljubavi prema zemlji, njegovim teškim godinama, odnosu prema saigračima i načinu na koji je uvek dočekivao nove igrače u reprezentaciji. Zahvalio mu je za sve osmehe koje je doneo Argentincima i za sve što je učinio za nacionalni tim.

Emiliano Martinez odlučio je da poruku pošalje bez velikih reči. Pred utakmicu se pojavio sa posebnim detaljem u frizuri – velikim slovom „M“ na potiljku, posvećenim kapitenu.

Rosarijo nije zaboravio svog dečaka

Dok se Buenos Ajres pripremao za istorijsko veče, posebna atmosfera vladala je u Rosariju, gradu u kojem je Mesi rođen i odrastao.

Ispred Monumenta nacionalnoj zastavi postavljen je argentinski dres dug više od 30 metara, sa brojem 10 i velikim zlatnim natpisom „GRACIAS“. U njegovom starom kraju La Bajada ljudi su se okupljali oko kuće u kojoj je odrastao, dok je nekoliko stotina metara dalje postavljen veliki ekran za zajedničko gledanje utakmice.

Iznad grada je tokom dana leteo helikopter koji je nosio ogroman argentinski dres sa Mesijevim brojem 10, a snimak je ubrzo obišao društvene mreže.

Kao da je čitav Rosarijo želeo da svom dečaku pošalje istu poruku:

Hvala ti, Leo.

Buenos Ajres u bojama Argentine

Ni glavni grad nije izgledao kao običnog dana. Ulice oko Monumentala bile su prepune ljudi, zastava i dresova sa brojem 10, dok su gradske znamenitosti pripremane za posebnu rasvetu u nebeskoplavoj i beloj boji.

Obelisk, Floralis, Puente de la Mujer, Planetarijum i druga prepoznatljiva mesta u Buenos Ajresu trebalo je da zasijaju u čast Mesija, dok je sam Monumental postajao mesto na kojem će jedna generacija poslednji put gledati svog kapitena u reprezentativnom dresu.

Pred izlazak na teren stigla je još jedna posebna počast. Predsednik Rivera Stefano Di Karlo uručio je Mesiju člansku kartu, plaketu i dres sa njegovim imenom, čime je Argentinac postao počasni član kluba za koji nikada nije odigrao zvaničnu utakmicu, ali je na njegovom stadionu ispisao veliki deo svoje reprezentativne istorije.

"Odlazim miran. Dao sam sve"

Pre nego što je izašao pred više od 80.000 ljudi, Mesi je ostavio i svoju poruku. Rekao je da je došao trenutak da ode, ali da odlazi miran jer je dao sve što je mogao.

Argentinski dres opisao je kao svoj san, svoj ponos i svoj život, uz zahvalnost svima koji su ga toliko godina voleli i podržavali. Posle poslednjeg treninga sa reprezentacijom napisao je i da su ovo posebni trenuci za koje zna da će mu nedostajati.

A onda je došao trenutak koji je Argentina čekala da vidi.

Mesi je izašao na teren, a Monumental je eksplodirao. Više od 80.000 ljudi pevalo je, skandiralo i mahali zastavama, dok su se sa svih tribina vijorili dresovi sa njegovim čuvenim brojem 10.

Kada je počela himna, Mesi je stajao među saigračima sa suzama u očima.

Pred njim je bilo poslednjih 90 minuta u dresu koji je kao dečak sanjao da obuče.

Dresu koji je postao njegov život.

Dresu u kojem je osvojio sve.

I dresu od kojeg se sada, pred očima čitave Argentine, zauvek opraštao.