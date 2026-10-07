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Fudbalska reprezentacija Hrvatske pretrpela je poraz od Španije rezultatom 2:1 u meču četvrtog kola grupe A3 Lige nacija odigranom u Splitu. Ipak, umesto same igre, u žiži javnosti nakon susreta našle su se kontroverzne odluke arbitara.

Selektor Slaven Bilić i reprezentativac Kristijan Jakić saglasni su u oceni da je pobedonosni pogodak gostiju postignut iz nedozvoljene pozicije. Pored toga, Bilić smatra i da je isključenje Ivana Perišića bilo prečesto dosuđeno.

Meč je dobro počeo za domaći sastav pošto je upravo Perišić u 17. minutu doneo prednost Hrvatskoj. Ipak, Španija je u nastavku uspela da načini preokret, a dvostruki strelac i junak pobede bio je Mikel Merino, koji je mrežu zatresao u 61. i 88. minutu. Hrvatska je završnicu odigrala sa igračem manje, pošto je Perišić u 79. minutu zaradio drugi žuti karton.

1/4 Vidi galeriju Hrvatska - Španija 1:2 Foto: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia, MARKO PERKOV / AFP / Profimedia

Među prvima koji je skrenuo pažnju na suđenje bio je Kristijan Jakić:

"Malo je sad vruća glava, pogotovo nakon ovog drugog gola. Mislim da tu sudije malo bolje moraju da otvore oči. Mislim da igrač koji stoji u ofsajdu zatvara Livakoviću vidokrug", rekao je Jakić.

Vezni fudbaler ističe da je reč o situaciji koja po svim pravilima predstavlja ofsajd:

"To je po pravilima ofsajd, ali mi igrači to ne možemo videti u tom trenutku. S obzirom na prošlu utakmicu, na 0:7, mislim da smo odigrali jednu borbenu, dobru utakmicu. Protiv ovakve ekipe moraš realizovati one dve šanse koje imaš i na kraju, kad ne daš gol, tako ti bude - u 90. primiš i to je to".

Jakić dodaje i da je tim pokazao karakternu reakciju posle ubedljivog poraza od Engleske:

"Ljudi moraju razumeti da smo mi svi ljudi, da svi imamo svoje loše dane. Ta utakmica je bila taj loš dan za sve nas. Kad nakon prva tri minuta primiš prvi gol i onda se sve otvori, teško je. Drago mi je da smo reagovali na pravi način i da smo na kraju dali sve od sebe kad nas je publika podržala".

O kvalitetu rivala, hrvatski prvotimac govori s velikim poštovanjem, svestan da protiv takvih ekipa nema mesta za greške:

"Ne treba govoriti kakav oni kvalitet imaju. Ako ih ostaviš jedan na jedan, to je samoubistvo, tako da moraš da se povučeš. Imali smo šansu za 2:1 i propustili je. Mislim da danas nismo dobili nikakvu lekciju, nego samo da smo dobro reagovali", zaključio je Jakić.

Bilić: "Crveni je prelagan, Španci dali gol iz ofsajda"

Nezadovoljstvo deljenjem pravde nije skrivao ni selektor Slaven Bilić:

1/5 Vidi galeriju Slaven Bilić izabran za selektora Hrvatske Foto: MARKO PERKOV / AFP / Profimedia

"Žao mi je. Mislim da smo zaslužili minimalno bod. Dobili smo ono što smo tražili od tima, odnosno reakciju na ono što se dogodilo pre nekoliko dana, što nije bilo ni lepo ni jednostavno za prebroditi. Reakcija je bila izvanredna", rekao je Bilić.

Kormilar Hrvatske naglašava da su neiskorišćene prilike skupo plaćene:

"Kad želiš da pobediš Španiju, moraš da iskoristiš svoje prilike. Njima moraju nedostajati jedna ili dve stvari, odnosno moraju napraviti jednu ili dve greške, a ti ih moraš kazniti. Bilo je obrnuto. Mislim da smo na poluvremenu trebali da imamo dva gola prednosti, ali nismo".

U dahu je nastavio o spornim momentima:

"Čekaj, čekaj, ali crveni karton... Kada se pogleda VAR i vidi šta Kukurelja radi, on se uvaljuje, dakle prepredeno. Mislim i da je drugi gol bio iz ofsajda. Tamo je igrač koji je nakon Merinovog udarca smetao Livakoviću".

Uprkos porazu, Bilić je izveo jasan zaključak iz poslednja dva nastupa:

"Da se nije dogodila ona Engleska, nego samo Španija, jako bih bio zadovoljan. Rekao sam igračima da zapamte obe utakmice. Mislim da su ove dve utakmice zapravo najbolje merilo i pokazatelj kako ne treba i kako treba igrati, odnosno kako se mora igrati".

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