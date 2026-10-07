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Lionel Mesi oprostio se od reprezentacije Argentine pred više od 85.000 navijača na Monumentalu, a njegov poslednji nastup za nacionalni tim bio je posebno emotivan i za njegovu porodicu.

Oproštaj Mesija od reprezentacije Argentine Foto: Fotoarena, Foto Arena LTDA / Alamy / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Dok se kapiten Gaučosa obraćao publici nakon pobede nad Beninom, njegova supruga Antonela Rokuzo stajala je uz njihove sinove i pratila svaki trenutak.

Kamera je tokom Mesijevog govora u nekoliko navrata prikazala Antonelu, koja je sve vreme aplaudirala i ponosno gledala prema suprugu, ali nije uspela da zadrži suze. Emocije su bile očigledne, posebno u trenutku kada je Mesi govorio o kraju jedne velike reprezentativne priče.

A iza tog jednog emotivnog trenutka krije se priča koja traje mnogo duže.

Antonela je bila uz Mesija kroz najlepše, ali i najteže trenutke njegove karijere. Gledala je njegove velike pobede, poraze koji su boleli, osvajanje Kopa Amerike i konačno ono što je Argentina čekala - Svetsko prvenstvo u Kataru.

Zato je njen plač na Monumentalu imao posebnu težinu.

Antonela Rokuzo na oproštaju Mesija od reprezentacije Foto: Andrew J. Clark/ISI Photos / Alamy / Profimedia, Guilherme Veiga / imago sportfotodienst / Profimedia

Mesi je svoj poslednji reprezentativni meč završio u velikom stilu. Argentina je pobedila Benin 3:0, a kapiten je postigao pogodak i upisao dve asistencije. Ipak, kada je utakmica završena, statistika je pala u drugi plan.

Sve oči bile su uprte u Mesija koji se obraća Argentincima, u njegove suze, u porodicu koja stoji uz njega. I u Antonelu, koja više nije mogla da sakrije koliko joj ovaj trenutak znači.

Jedan pogled prema suprugu, nekoliko suza i aplauz - dovoljno da i kamere zabeleže koliko je kraj Mesijeve reprezentativne priče pogodio i one koji su mu sve vreme bili najbliži.

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Lionel Mesi, oproštaj Izvor: Drustvene mreže