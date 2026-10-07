ANTONELA NIJE IZDRŽALA - KAMERE UHVATILE DIRLJIVU SCENU! Mesijeva supruga zaplakala tokom njegovog govora! (VIDEO)
- Lionel Mesi se oprostio od reprezentacije Argentine pred više od 85.000 navijača na Monumentalu, u pobedi nad Beninom 3:0. Kapiten je postigao gol i upisao dve asistencije.
- Tokom njegovog govora kamera je više puta prikazala Antonelu Rokuzo, koja je aplaudirala i zaplakala dok je pratila emotivan kraj Mesijeve reprezentativne priče.
Lionel Mesi oprostio se od reprezentacije Argentine pred više od 85.000 navijača na Monumentalu, a njegov poslednji nastup za nacionalni tim bio je posebno emotivan i za njegovu porodicu.
Dok se kapiten Gaučosa obraćao publici nakon pobede nad Beninom, njegova supruga Antonela Rokuzo stajala je uz njihove sinove i pratila svaki trenutak.
Kamera je tokom Mesijevog govora u nekoliko navrata prikazala Antonelu, koja je sve vreme aplaudirala i ponosno gledala prema suprugu, ali nije uspela da zadrži suze. Emocije su bile očigledne, posebno u trenutku kada je Mesi govorio o kraju jedne velike reprezentativne priče.
A iza tog jednog emotivnog trenutka krije se priča koja traje mnogo duže.
Antonela je bila uz Mesija kroz najlepše, ali i najteže trenutke njegove karijere. Gledala je njegove velike pobede, poraze koji su boleli, osvajanje Kopa Amerike i konačno ono što je Argentina čekala - Svetsko prvenstvo u Kataru.
Zato je njen plač na Monumentalu imao posebnu težinu.
Mesi je svoj poslednji reprezentativni meč završio u velikom stilu. Argentina je pobedila Benin 3:0, a kapiten je postigao pogodak i upisao dve asistencije. Ipak, kada je utakmica završena, statistika je pala u drugi plan.
Sve oči bile su uprte u Mesija koji se obraća Argentincima, u njegove suze, u porodicu koja stoji uz njega. I u Antonelu, koja više nije mogla da sakrije koliko joj ovaj trenutak znači.
Jedan pogled prema suprugu, nekoliko suza i aplauz - dovoljno da i kamere zabeleže koliko je kraj Mesijeve reprezentativne priče pogodio i one koji su mu sve vreme bili najbliži.