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Lionel Mesi je poslednji put obukao dres Argentine, a Monumental je bio spreman za noć koju će zauvek pamtiti. Više od 85.000 ljudi došlo je da se pokloni kapitenu, emocije su preplavile stadion, a posle utakmice usledio je i veliki spektakl na nebu.

Međutim, ono što je trebalo da bude isključivo veče posvećeno Mesiju dobilo je i veoma neprijatan epilog. Čim je počeo dugo najavljivani šou sa dronovima, argentinski navijači ostali su zatečeni onim što su ugledali na nebu, a organizatorima su zamerili poteze koji su, po njihovom mišljenju, potpuno promašili smisao čitavog događaja.

Najpre se pojavila reklama sponzora, a zatim je usledio još bizarniji detalj - u animaciji je Mesi prikazan kako loptu šutira desnom nogom. Argentinci to nisu propustili da primete, pa su društvene mreže momentalno eksplodirale.

Da, dobro ste pročitali. Čovek čija je leva noga postala jedan od najprepoznatljivijih simbola svetskog fudbala, na oproštajnom spektaklu predstavljen je kao - dešnjak.

Navijači su to odmah primetili, a društvene mreže su eksplodirale. Argentinci su počeli da dele snimke i fotografije sporne scene, uz komentare da je ovakav propust nedopustiv upravo na večeri posvećenoj Mesiju. Pojedini su sve pretvorili u sprdnju na račun AFA i njenog predsednika Klaudija Tapije, uz poruke poput "PAPELÓN" i komentare da je "Čiki Tapija to uradio".

Ali to nije bio jedini trenutak koji je iznervirao navijače.

Kada je krenuo dugo najavljivani dron-šou, publika je očekivala da prvo vidi svog kapitena. Umesto toga, na nebu se najpre pojavio logo Sancor Segurosa, osiguravajuće kompanije koja je jedan od sponzora argentinske reprezentacije.

Reakcija sa tribina bila je momentalna.

Umesto aplauza, Monumentalom su odjeknuli zvižduci. Argentinski mediji navode da je upravo reklama na početku šoua izazvala negodovanje publike, koja je očekivala da ceo spektakl bude posvećen Mesiju. Tek nakon toga počele su slike vezane za legendarnu desetku.

A kada se sve završilo, sa tribina se ponovo čulo ono što se čulo i pre početka utakmice - skandiranje protiv predsednika AFA.

Povici protiv Tapije krenuli su još pre početka susreta, prvo sa jedne tribine, a zatim se proširili i na druge delove Monumentala. Posle dron-šoua, protest je ponovo postao veoma glasan.

I sve se to dešavalo na večeri koja je trebalo da bude savršena za Mesija.

1/12 Vidi galeriju Oproštaj Mesija od reprezentacije Argentine Foto: Fotoarena, Foto Arena LTDA / Alamy / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Argentina je slavila 3:0 protiv Benina, Leo je postigao penal za svoj poslednji reprezentativni gol, a prethodno je asistirao Nikolasu Otamendiju i Niku Pazu. Posle utakmice stao je pred navijače i kroz suze govorio o ocu Horheu, ponosu što je više od 20 godina nosio dres Argentine i bolu koji oseća jer više neće izlaziti na teren za svoju zemlju.

„Biće mi veoma bolno što više neću dolaziti. Kunem vam se, voleo sam ovo. Igrati za reprezentaciju je najlepša stvar koja može da ti se dogodi“, poručio je Mesi, dok je Monumental slušao u tišini i prekidao ga ovacijama.

Argentinci su dobili poslednji Mesijev ples. Dobili su gol, asistencije, suze i govor za pamćenje. Ali su dobili i reklamu tamo gde su očekivali samo Lea, plus možda najčudniji „Mesi“ ikada – onaj koji šutira desnom nogom.

Za AFA i Klaudija Tapiju, noć koja je trebalo da bude čista proslava Mesijeve veličine tako je dobila i prilično neprijatan nastavak.