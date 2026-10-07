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Soledad Pastoruti, poznata kao La Sole, može da se pohvali da je pevala dok je bila u zagrljaju Dijega Maradona i Lea Mesija. Razmak između ta dva događaja je gotovo tačno 20 godina.

Društvene mreže su preplavljene scenam sa oproštaja Lionela Mesija od reprezentacije Argentine, a jedan od emotivnijih objava je napravljena od dva snimka. Na jednom je oproštaj Mesija, a na drugom se nalazi Dijego Maradona.

Oproštaj Mesija od reprezentacije Argentine Foto: Fotoarena, Foto Arena LTDA / Alamy / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Simbolika je neverovatna, a u oba snimka se nalazi ista žena. U pitanju je popularna argentinska pevačica Soledad Pastoruti, poznata i kao La Sole.

Ona je na koncetru odžanom u Buenos Ajresu 7. oktobra 2006. godine održala jedan od koncerata povodom 10 godina karijere. Na bini je u jednom trenutku sa njim bio i Maradona i to dok je pevala pesmu "Brindis".

Dijego je stajao pored nje, emotivan, sa suzama u očima, a u jednom trenutku su se zagrili.

La Sole sa Maradonom:

Gotovo u dan tačno dvadeset godina kasnije, 6. oktobra 2026, La Sole je pevala istu pesmu, ali drugom fudbaleru. Na stadionu "Monumentalu", tokom oproštaja Mesija od reprezentacije Argentine La Sole je ponovo zapevala "Brindis".

Mesi je stajao ispred nje, a u jednom trenutku su se zagrlili. Bile su to izuzetno emotivne scene što je moglo da se vidi po izrazu lica najboljeg fudbalera svih vremena, ali i svih koji su bili na stadionu u tom trenutku.

La Sole sa Mesijem:

Zašto La Sole i "Brindis"?

Pesma "Brindis" nije slučajno izabrana. Ona govori o teško pređenom putu i snovima koji se ostvaruju uprkos svemu.

Simbolika u svemu ovom je zaista neverovatna.

Maradona i Mesi - dva čoveka koja su nosila čitavu zemlju na leđima i koja su na kraju ostali simboli te iste zemlje.

Deo teksta pesme "Brindis":

"S vremena na vreme umrem, a ipak sam tu
Toliko pustinja sam prešla
Toliko prečica sam izbegla
Toliko bitaka koje su ostavile trag u ranama
Toliko vatri sam zapalila
Toliko neuspeha sam podnela
Ne mogu da objasnim kako još uvek pevam
Ali uvek pratim ono što osećam
S vremena na vreme umrem, a ipak sam tu
Za dane koji tek dolaze
Za ovu zdravicu sebi
Za dar intuicije mojoj duši
Jer dani izmiču
Želim da pevam do kraja
Dala bih život za još jednu ovakvu noć".

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Lionel Mesi, oproštaj Izvor: Drustvene mreže