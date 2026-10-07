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Kapiten reprezentacije Hrvatske Luka Modrić odigrao je još jednu zapaženu rolu u dresu sa državnim grbom, pruživši sa saigračima žestok otpor favorizovanoj Španiji na krcatom „Poljudu”.

Uprkos porazu, trenutak koji je obeležio drugo poluvreme bila je sjajna minijatura iskusnog lidera. Suočen sa žestokim pritiskom svetskih šampiona unutar sopstvenog šesnaesterca, Modrić je sa neprocenjivom lakoćom dva puta zaredom predriblao asa Barselone i jednog od najboljih vezista današnjice, Pedrija.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

00:05 Luka Modrić dribla Pedrija na Hrvatska Španija u Ligi nacija Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Hrvatski maestro je tako na atraktivan način sačuvao posed svom timu i još jednom demonstrirao vanvremensku klasu.

Mladi španski reprezentativac već šest sezona nosi dres katalonskog giganta, gde ponosno zadužuje čuvenu „osmicu” koju je proslavio Andres Inijesta. Mnogi stručnjaci, poput Ronalda Kumana, neretko ga javno označavaju kao pravog Inijestinog naslednika na terenu.

1/6 Vidi galeriju Luka Modrić na meču protiv Češke u Ligi nacija Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Slavek Ruta / Zuma Press / Profimedia

"Postoji jedan mali, zove se Pedri, doveli smo ga iz Las Palmasa. Kažu da mora biti novi Laudrup ili Inijesta. Ne znam ga detaljno, ali on je najveći talenat u Španiji", govorio je Holanđanin.