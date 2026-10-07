POVRATAK LEGENDE U SRPSKI FUDBAL! Jugović novi sportski direktor Vojvodine: Cilj - Evropa i razvoj mladih igrača!
- Vladimir Jugović imenovan je za novog sportskog direktora Vojvodine i vodiće kompletan sportski sektor, od selekcije igrača do razvoja omladinske škole.
- Jugović kaže da želi da vrati fudbalu ono što mu je dao i da se u novoj ulozi dokaže iskustvom.
- Vojvodina od njega očekuje jači sistem od Akademije do prvog tima i kontinuitet u Evropi.
Proslavljeni srpski fudbaler, Vladimir Jugović, imenovan je za novog sportskog direktora Vojvodine, a na toj funkciji biće zadužen za kompletan sportski sektor novosadskog kluba - selekciju i dovođenje igrača, ali i dalji razvoj omladinske škole.
Jugović je već bio deo strukture Vojvodine, pošto je obavljao funkciju savetnika predsednika kluba Dragoljuba Zbiljića za sportska pitanja. Sada je njegov angažman podignut na viši nivo.
Nova funkcija donosi mu i veliku odgovornost, ali Jugović u čitavoj priči vidi ozbiljan sportski izazov.
Jugović: Želim da vratim fudbalu ono što mi je dao
Jugović je objasnio zbog čega je prihvatio ponudu Vojvodine i šta želi da postigne u novoj ulozi.
"Srpski fudbal je meni mnogo dao i osećam obavezu da pokušam nešto da vratim fudbalu", rekao je Jugović, dodajući da želi da proveri i sebe u novoj ulozi i vidi koliko svojim iskustvom može da pomogne Vojvodini.
Proslavljeni fudbaler istakao je da je tokom godina fudbal pratio iz različitih uglova i da je kroz to iskustvo stekao jasnu predstavu o tome kako bi sportski sektor jednog kluba trebalo da funkcioniše.
Posebno mesto u njegovoj viziji zauzimaju mladi fudbaleri.
Jugović smatra da igrači koji se razvijaju u Akademiji Vojvodine moraju da imaju jasan cilj – prvi tim.
Istovremeno, od njih očekuje karakter, strpljenje i kontinuitet u radu. Kao primer je naveo igrače koji, čak i kada nisu odmah u prvom planu, nastavljaju da rade i na kraju dočekaju svoju priliku.
Vojvodina želi Evropu, ali ne samo kao prolaznu stanicu
Predsednik Vojvodine Dragoljub Zbiljić poručio je da Jugovićev dolazak predstavlja završetak prve faze restrukturiranja kluba i početak nove etape u kojoj novosadski klub želi da podigne ambicije na viši nivo.
Ciljevi su vrlo jasni - kontinuitet nastupa u Evropi, igranje Lige Evrope i Lige šampiona, kao i ostanak na evropskoj sceni tokom zime.
Zbiljić je otkrio i da je Jugović bio njegov prvi izbor za mesto sportskog direktora.
"Tu uopšte nismo pričali o finansijskom delu, to je najmanje bilo bitno", rekao je Zbiljić i dodao da su očekivanja od Jugovića velika.
Kako je objasnio, najveći izazov bio je ubediti čoveka Jugovićevog fudbalskog renomea, koji godinama živi van Srbije, da se vrati u srpski fudbal i prihvati odgovornost koju nosi funkcija sportskog direktora.
Velika odgovornost za legendu
Član Upravnog odbora Vojvodine Ljubomir Apro takođe je istakao koliko klub očekuje od novog sportskog direktora.
Prema njegovim rečima, Jugović bi svojim velikim igračkim iskustvom, ali i znanjem koje je stekao nakon završetka karijere, trebalo da pomogne Vojvodini da napravi još jedan korak i dodatno se pozicionira na evropskoj fudbalskoj mapi.
Jedna od prednosti je i to što Jugović već duže vreme poznaje organizaciju kluba i ljude u Vojvodini.
Plan je napraviti sistem od Akademije do prvog tima
Jugović će zajedno sa rukovodstvom kluba kreirati sportsku politiku Vojvodine, voditi računa o selekciji i dovođenju igrača, dok će poseban akcenat biti stavljen na omladinsku školu.
Cilj je da se svi segmenti sportskog sektora bolje povežu i da talentovani fudbaleri dobiju što veću priliku u prvom timu.
Jugović je ocenio da Vojvodina ima mlad i perspektivan stručni kadar i da dobri rezultati moraju da budu posledica kvalitetnog svakodnevnog rada.
On je dodao da je ekipa u prethodnom periodu pokazala napredak i pobednički karakter, uz ocenu da je Vojvodina na dobrom putu i da uz kontinuitet, kvalitetan rad i nešto više sreće može da napravi dodatni rezultatski iskorak.
Sada je na Jugoviću da svoje ogromno fudbalsko iskustvo prenese u novu ulogu.