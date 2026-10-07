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Proslavljeni srpski fudbaler, Vladimir Jugović, imenovan je za novog sportskog direktora Vojvodine, a na toj funkciji biće zadužen za kompletan sportski sektor novosadskog kluba - selekciju i dovođenje igrača, ali i dalji razvoj omladinske škole.

Jugović je već bio deo strukture Vojvodine, pošto je obavljao funkciju savetnika predsednika kluba Dragoljuba Zbiljića za sportska pitanja. Sada je njegov angažman podignut na viši nivo.

Nova funkcija donosi mu i veliku odgovornost, ali Jugović u čitavoj priči vidi ozbiljan sportski izazov.

Jugović: Želim da vratim fudbalu ono što mi je dao

Jugović je objasnio zbog čega je prihvatio ponudu Vojvodine i šta želi da postigne u novoj ulozi.

"Srpski fudbal je meni mnogo dao i osećam obavezu da pokušam nešto da vratim fudbalu", rekao je Jugović, dodajući da želi da proveri i sebe u novoj ulozi i vidi koliko svojim iskustvom može da pomogne Vojvodini.

Proslavljeni fudbaler istakao je da je tokom godina fudbal pratio iz različitih uglova i da je kroz to iskustvo stekao jasnu predstavu o tome kako bi sportski sektor jednog kluba trebalo da funkcioniše.

Posebno mesto u njegovoj viziji zauzimaju mladi fudbaleri.

Jugović smatra da igrači koji se razvijaju u Akademiji Vojvodine moraju da imaju jasan cilj – prvi tim.

Istovremeno, od njih očekuje karakter, strpljenje i kontinuitet u radu. Kao primer je naveo igrače koji, čak i kada nisu odmah u prvom planu, nastavljaju da rade i na kraju dočekaju svoju priliku.

Vojvodina želi Evropu, ali ne samo kao prolaznu stanicu

Predsednik Vojvodine Dragoljub Zbiljić poručio je da Jugovićev dolazak predstavlja završetak prve faze restrukturiranja kluba i početak nove etape u kojoj novosadski klub želi da podigne ambicije na viši nivo.

Ciljevi su vrlo jasni - kontinuitet nastupa u Evropi, igranje Lige Evrope i Lige šampiona, kao i ostanak na evropskoj sceni tokom zime.

Zbiljić je otkrio i da je Jugović bio njegov prvi izbor za mesto sportskog direktora.

"Tu uopšte nismo pričali o finansijskom delu, to je najmanje bilo bitno", rekao je Zbiljić i dodao da su očekivanja od Jugovića velika.

Kako je objasnio, najveći izazov bio je ubediti čoveka Jugovićevog fudbalskog renomea, koji godinama živi van Srbije, da se vrati u srpski fudbal i prihvati odgovornost koju nosi funkcija sportskog direktora.

Velika odgovornost za legendu

Član Upravnog odbora Vojvodine Ljubomir Apro takođe je istakao koliko klub očekuje od novog sportskog direktora.

Prema njegovim rečima, Jugović bi svojim velikim igračkim iskustvom, ali i znanjem koje je stekao nakon završetka karijere, trebalo da pomogne Vojvodini da napravi još jedan korak i dodatno se pozicionira na evropskoj fudbalskoj mapi.

Jedna od prednosti je i to što Jugović već duže vreme poznaje organizaciju kluba i ljude u Vojvodini.

1/4 Vidi galeriju Vladimir Jugović Foto: Fss

Plan je napraviti sistem od Akademije do prvog tima

Jugović će zajedno sa rukovodstvom kluba kreirati sportsku politiku Vojvodine, voditi računa o selekciji i dovođenju igrača, dok će poseban akcenat biti stavljen na omladinsku školu.

Cilj je da se svi segmenti sportskog sektora bolje povežu i da talentovani fudbaleri dobiju što veću priliku u prvom timu.

Jugović je ocenio da Vojvodina ima mlad i perspektivan stručni kadar i da dobri rezultati moraju da budu posledica kvalitetnog svakodnevnog rada.

On je dodao da je ekipa u prethodnom periodu pokazala napredak i pobednički karakter, uz ocenu da je Vojvodina na dobrom putu i da uz kontinuitet, kvalitetan rad i nešto više sreće može da napravi dodatni rezultatski iskorak.

Sada je na Jugoviću da svoje ogromno fudbalsko iskustvo prenese u novu ulogu.