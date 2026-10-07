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Španskom treneru je ugovor trebalo je da istekne na kraju ove sezone, a njegov boravak u Arsenalu sada bi mogao da se produži na čitavu deceniju nakon njegovog dolaska u decembru 2019. godine.

"Ovaj klub je jedinstven, poseduje poseban karakter i pruža poseban osećaj, i zaista osećam veliku privilegiju što ćemo nastaviti naše zajedničko putovanje", rekao je 44-godišnji Arteta.

"Već smo izgradili posebnu vezu i stvorili uspomene koje će trajati ceo život, a posebno je uzbudljivo to što je ovo tek početak onoga što možemo zajedno da postignemo", dodao je on.

1/6 Vidi galeriju Mikel Arteta Foto: David Horn / imago sportfotodienst / Profimedia, Daniela Porcelli / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia, EPA/ISABEL INFANTES

Arteta je sa Arsenalom osvojio Premijer ligu i FA kup, dok je u maju izgubio finale Lige šampiona od Pari Sen Žermena.

"On razume vrednosti Arsenala i nosi ih u svom srcu. Zna šta ovaj klub znači svima koji su sa njim povezani i posvećen je tome da nadograđuje sve što smo do sada zajedno postigli", poručili su kopredsednici Arsenala Sten i Džoš Krenke.