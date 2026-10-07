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Selektor Argentine Lionel Skaloni je emotivno prihvatio odlazak najboljeg fudbalera svih vremena iz nacionalnog tima i poručio je da će biti nemoguće da se nadoknadi njegov izostanak.

"Nikada nisam video ništa slično onome što Leo Mesi poseduje. Ono što on stvara ne može da se vidi i upravo je to ono što će da nam nedostaje. Jer, Lionel Mesi je i dalje najbolji igrač na svetu", rekao je Skaloni.

Nikada, niko, kao Mesi

Selektor Argentine je dodao da se na fudbalskom terenu više nikada neće pojaviti igrač poput Mesija.

"Nikada u životu nisam ni zamišljao da ću postati trener najboljeg fudbalera u istoriji. On zaslužuje sve. Bio je najbolji tokom čitave svoje dvadesetogodišnje karijere, a to je i danas".

Oproštaj Mesija od reprezentacije Argentine Foto: Fotoarena, Foto Arena LTDA / Alamy / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Argentina nastavlja bez svog kapitena.

"Ranije je postojao igrač koji bi lošu utakmicu iznenada prelomio jednim genijalnim potezom. Sada to više nećemo imati. Jedini način da se nadoknadi njegovo odsustvo jeste kroz tim", zaključio je Skaloni.

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Lionel Mesi, oproštaj Izvor: Drustvene mreže