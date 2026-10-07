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Nezavisna disciplinska komisija Fudbalske asocijacije Engleske (FA) kaznila je nemačkog trenera i novčanom kaznom od 28.000 funti, uz zvaničnu opomenu.

Suspenzija od šest nedelja bila bi aktivirana ukoliko Ekert do kraja naredne sezone bude ponovo umešan u bilo kakav slučaj špijuniranja.

FA je u julu optužila Ekerta za kršenje disciplinskih pravila, a saslušanje je održano krajem prošlog meseca.

Sautempton je u maju izbačen iz plej-ofa za plasman u Premijer ligu, nakon što je priznao da je špijunirao treninge Oksford junajteda, Ipsviča i Midlsbroa uoči polufinala doigravanja.

Klub je zbog afere kažnjen i oduzimanjem četiri boda u aktuelnoj sezoni.

Nezavisna disciplinska komisija EFL-a ranije je zaključila da je špijuniranje bilo odobreno od strane Ekerta i da je predstavljalo "osmišljen i odlučan plan sa vrha nadole".

Ekert (33) izvinio se u junu i naveo da nije znao da je takva praksa zabranjena, kao i da ona nije imala uticaj na rezultate njegovog tima. FA je, međutim, protiv njega pokrenula disciplinski postupak zbog tri kršenja pravila E3.1.

Sautempton je tokom postupka isticao da je već pretrpeo dovoljno ozbiljne posledice zbog afere.

Ekert je za stalnog trenera Sautemptona imenovan u decembru 2025. godine, nakon što je prethodno privremeno preuzeo ekipu dok je bila 21. na tabeli Čempionšipa. Sezonu je završio na četvrtom mestu.

Sautempton je trenutno 13. u Čempionšipu sa četiri pobede iz osam utakmica, a ovog vikenda očekuje ga lokalni derbi protiv Portsmuta.

"To je bila velika, velika kazna. Nešto što je apsolutno nezabeleženo u istoriji sporta. Tražio sam oproštaj za ono što sam uradio i javno sam se izvinio", rekao je Ekert prošlog meseca za BBC Sport.

Komisija EFL-a navela je da je klub koristio "posebno za osudu" pristup, angažujući mlađe članove stručnog štaba da, po nalogu nadređenih, prate treninge protivničkih ekipa. U dokumentima je navedeno i da je jedan od mlađih analitičara bio pod "ekstremnim pritiskom".

Slučaj Sautemptona upoređen je sa aferom Lids junajteda iz 2019. godine, kada je klub proglašen krivim za špijuniranje treninga Derbija. Tadašnji trener Marselo Bijelsa nije bio kažnjen od strane FA, dok je Lids dobio novčanu kaznu od 200.000 funti.

Poslednji sličan slučaj dogodio se na Olimpijskim igrama 2024. godine, kada je Fifa suspendovala selektorku Kanade Bev Pristman na godinu dana zbog špijuniranja treninga reprezentacije Novog Zelanda.

(Beta)