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Žezus je bio za volanom kada su ga novinari opkolili i zasuli pitanjima.

„Pročitao sam saopštenje i sada, kao i svakog dana, odlazim u Savez da radim, da razmišljam o klubu i reprezentaciji. Nemam više šta da kažem“, kratko je poručio selektor.

Sukob između Žezusa i prve zvezde Portugala već danima je glavna tema tamošnjih medija. Sve je počelo nakon meča sa Norveškom, kada je, prema dostupnim informacijama, selektor obećao Ronaldu da će dobiti pola sata na terenu. Ronaldo je pristao, ali dogovor nije ispoštovan, iako je fudbaler poslat na zagrevanje.

Posle utakmice Ronaldo je napustio reprezentaciju, a potom je objavio svoju verziju događaja.

Žezus je ranije poručio da su Ronaldu vrata reprezentacije otvorena dok je on selektor. Ipak, čini se da povratak najveće portugalske zvezde trenutno nije izvestan.

Portugal je u poslednjem reprezentativnom prozoru ostvario četiri pobede – protiv Velsa, Norveške dva puta i Danske.

1/4 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo napustio reprezentaciju Foto: LISELOTTE SABROE / AFP / Profimedia, Berg/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia