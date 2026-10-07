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Vega (55) je nekadašnji reprezentativac Švajcarske, a tokom igračke karijere nastupao je i za Seltik i Votford. Profesionalnu karijeru završio je 2004. godine, nakon čega se bavio finansijama.

"Kandidujem se kako bih ponovo ujedinio globalnu fudbalsku porodicu, sproveo stvarne i trajne reforme, modernizovao FIFA i vratio stabilnost i kredibilitet, kao i poverenje koje je našem sportu hitno potrebno", rekao je Vega u saopštenju kojim je objavio kandidaturu, a preneo Bi Bi Si (BBC).

Infantino je prošlog meseca poručio da je "u potpunosti posvećen vođenju Fifa", uprkos pozivima Uefa, KONKAKAF-a i Azijske fudbalske konfederacije da podnese ostavku.

Foto: Alberto PIZZOLI / AFP / Profimedia

Vega je već razmatrao kandidaturu za predsednika Fifa 2015. godine, nakon suspenzije tadašnjeg predsednika Sepa Blatera. Četiri godine kasnije najavio je da će se kandidovati protiv Infantina, ali nije uspeo da obezbedi potrebnu podršku za učešće na izborima.

Za kandidaturu je tada bilo neophodno dobiti podršku najmanje pet od 211 članica FIFA.

"Kandidujem se jer me je moj život pripremio da služim fudbalu", naveo je Vega.

On je istakao da fudbal ne pripada predsednicima, konfederacijama ili administratorima, već igračima, trenerima, sudijama, navijačima, klubovima, ligama, savezima i zajednicama širom sveta.

"Fudbal mora uvek da bude na prvom mestu. Međutim, podele su predugo razjedinjavale našu fudbalsku porodicu. Aktuelno rukovodstvo je demoralisalo sport, dok je slabo upravljanje narušilo kredibilitet Fifa i poverenje širom fudbalske porodice", poručio je Vega.

Bivši švajcarski reprezentativac ocenio je i da sukobi unutar fudbalske administracije ne smeju da ugrožavaju igrače, trenere, sudije i navijače.

"Fudbal je u sobi za intenzivnu negu, na aparatima za održavanje života. Ne možemo više da čekamo. FIFA je potreban novi pravac i suštinska reforma. Moramo da ponovo ujedinimo fudbalsku porodicu, vratimo poverenje, obezbedimo stabilnost i modernizujemo upravljanje Fifa. Potrebne su odlučne promene, a ne kozmetičke", zaključio je Vega.

(Beta)