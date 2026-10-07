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Sin Dejana Stankovića je ponikao u Interu, ali je onda preko Lucerna i Briža uspeo da se vrati među "neroazure".

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Stanković Inter Foto: Www.inter.it

"Ovaj dres izaziva poseban osećaj. Za mene je Inter nešto ogromno, to je porodična stvar. Sanjao sam o ovome kao dete i upravo iz tog razloga sam počeo da igram fudbal. Inter je moje prvo fudbalsko sećanje. Kada je osvojena Tripla kruna 2010. godine, imao sam samo pet godina, ali se sećam Madrida i svega što se dešavalo. Kada gledate te šampione i šta je Inter napravio u tim godinama, jedino što vam preostaje jeste da sanjate da jednog dana uradite isto. Kristijan Kivu? Uvek mi je ponavljao da nemam strah kada igram fudbal, da radim ono što najbolje znam i da ne moram nikome ništa da dokazujem.", rekao je mladi Stanković za italijanske medije.

Dotakao se upravo iskustvu u Švajcarskoj i Belgiji.

"Iskustva u inostranstvu su mi promenila život. U Belgiji sam igrao Ligu šampiona i tamo sam sazreo, zauvek ću biti zahvalan Lucernu i Brižu. Titula sa Brižom je moj prvi trofej u kom sam bio protagonista, osvojili smo drugu zvezdicu i na to sam preponosan. Na sredini terena ličnost je sve – ako funkcioniše vezista, funkcioniše i ceo tim. U veznom redu Intera postoji neverovatan miks kvaliteta, trke i iskustva, i presrećan sam što svakog dana imam priliku da učim od njih."

Emotivno je odgovorio o Siniši Mihajloviću.

"Siniša je za nas bio posebna ličnost, bukvalno kao drugi otac. Za mog oca bio je stariji brat. Čovek ogromnog srca, prava veličina i velika je tuga što nas je napustio"

Na kraju, upitan je o golu svog oca Dejana protiv Šalkea sa centra, ali i onog protiv Đenove.

"Gol mog oca u Đenovi znam napamet. I danas mi nije jasno kako je to izveo, baš kao ni onaj protiv Šalkea. Neverovatno je uopšte kako mu je palo na pamet da šutne iz prve sa te distance. To su potezi koji ostaju zauvek u istoriji. Priznajem, probao sam tajno da ponovim to na treninzima, ali to je prosto nemoguće izvesti.“