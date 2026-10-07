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Po zna koji put Englesku je do pobede vodio neverovatni Hari Kejn.

Mundijal 2026, Engleska, Hari Kejn
Mundijal 2026, Engleska, Hari Kejn Foto: Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia

Engleski napadač je sinoć dva puta bio strelac i sa 91 pogotkom je ubedljivo najbolji golgeter u istoriji Albona.

Ujedno, Kejn je sinoć odigrao 125. utakmicu u dresu nacionalnog tima po čemu se na večnoj listi, na prvom mestu, izjednačio sa Piterom Šiltonom.

A Džud Belingem je oduševljen saigračem i smatra da je Kejn najbolji engleski fudaler svih vremena.

"Ništa više ne može da me iznenadi od njega. On je uzor, neverovatan momak i ponosan sam što delim teren sa njim. Sve što je do sada dobio, apsolutno je zaslužio. Za mene, Hari je najbolji igrač, koji je ikada igrao za Englesku. Divno ljudsko biće od koga možete da učite svaki dan“, istakao je Belingem.

Engleska nakon četiri kola A Lige nacija ima devet bodova i nalazi se iza Španije, od koje ima tri poena manje.

Albion će u novembru odigrati još dva meča - kod kuće sa Hrvatskom (12. novembar) i u gostima protiv Španije (15. novembar).

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RK Partizan - Vesprem Izvor: Kurir