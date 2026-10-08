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Ipak Mesi neće stati kada je u pitanju klupski fudbal, a stigla je i jedna veoma zanimljiva ponuda.

Leo Mesi u dresu Argentine Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Mesi je osvojio brojna takmičenja u svetskom fudbalu, ali nikada nije nastupio u Kopa Libertadores.

"Mislim da mu nedostaje još samo da zaigra u Kopa Liberetadoresu, pa ga pitam da li prihvata ovaj izazov", izjavio je predsednik Južnoameričke fudbalske federacije (CONMEBOL) Alehandro Domingez.

Igrač Inter Majamija nije ni razmišljao o ovoj odlucim, međutim, zaista ne bi bilo čudno videti ga u ovom takmičenju. Najbolji fudbaler svih vremena je praktično osvojio sve što se moglo osvojiti, te bi eventualno podizanje još nekog trofeja u svojoj bogatoj karijeri.

Sa 39 godina, Mesi u svojoj riznici već ima osam Zlatnih lopti, šest Zlatnih kopački, četiri Lige šampiona, deset titula u Španiji, dve Copas América, trofej Finalisime i Mundijal 2022, uz mnogobrojna druga odličja.

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Navijači Zvezde oterali fudbalere Izvor: Kurir