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Šej Gildžes-Aleksander napravio je veliki potez i van košarkaškog terena. NBA šampion i dvostruki uzastopni MVP postao je akcionar Atletiko Madrida, potvrdio je španski klub.

Detalji ulaganja i veličina vlasničkog udela kanadskog košarkaša nisu objavljeni.

1/5 Vidi galeriju Drugi meč finalne serije Zapadne konferencije NBA, Oklahoma - San Antonio Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia, William Purnell / Getty images / Profimedia

- Uzbuđen sam što se zvanično pridružujem grupi akcionara Atletiko Madrida. Ovo je klub sa dugom tradicijom u vrhu evropskog fudbala i zahvalan sam na prilici da budem deo njegove budućnosti - poručio je Gildžes-Aleksander.

Atletiko je istakao da se njegove ambicija, posvećenost napretku i sposobnost da igra pod pritiskom savršeno uklapaju u vrednosti madridskog kluba.

Gildžes-Aleksander je sa Oklahomom osvojio NBA titulu 2025. godine, kada je proglašen i za MVP-ja finala, dok je prošle sezone stigao do druge uzastopne MVP nagrade.

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