NEVEROVATNA VEST! Šej Gildžes-Aleksander postao akcionar Atletiko Madrida!
Šej Gildžes-Aleksander napravio je veliki potez i van košarkaškog terena. NBA šampion i dvostruki uzastopni MVP postao je akcionar Atletiko Madrida, potvrdio je španski klub.
Detalji ulaganja i veličina vlasničkog udela kanadskog košarkaša nisu objavljeni.
- Uzbuđen sam što se zvanično pridružujem grupi akcionara Atletiko Madrida. Ovo je klub sa dugom tradicijom u vrhu evropskog fudbala i zahvalan sam na prilici da budem deo njegove budućnosti - poručio je Gildžes-Aleksander.
Atletiko je istakao da se njegove ambicija, posvećenost napretku i sposobnost da igra pod pritiskom savršeno uklapaju u vrednosti madridskog kluba.
Gildžes-Aleksander je sa Oklahomom osvojio NBA titulu 2025. godine, kada je proglašen i za MVP-ja finala, dok je prošle sezone stigao do druge uzastopne MVP nagrade.
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