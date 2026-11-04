Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 časova igraju treću utakmicu u Ligi konferencije protiv Inter Eskaladesa na stadionu "Rajko Mitić".



Crveno-beli su favoriti u meču protiv kluba iz Andore i nadaju se prvoj pobedi, posle nesrećnog poraza u Luganu (2:3) i remija protiv Kopenhagena (2:2) u Beogradu pre dve nedelje.

Fudbaleri Inter Eskaladesa pred utakmicu protiv Univerzitatee iz Krajove Foto: Cunha/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Andorci ne znaju za pobedu

U prva dva kola Lige konferencije Inter Eskalades doživeo je dva poraza, u Švedskoj u gostima od Mjlabija (2:0) i kod kuće od rumunske Univerzitatee iz Krajove (1:3). Klub je osnovan 1991. u gradu Eskaldes-Engordanj, a bio je među osnivačima prve lige Andore, koja je počela da se igra 1995. godine.

Njihov uspeh posebno je zanimljiv, zato što je od kluba koji je godinama bio u senci najvećih andorskih ekipa poput Santa Kolome i Atletika Eskalades stigao do istorijskog plasmana u ligašku fazu Lige konferencije. Taj uspeh ostvario je u tekućoj sezoni, kada je postao prvi predstavnik Andore koji je stigao do glavne faze nekog UEFA klupskog takmičenja.

Maurisio Poketino fudbaler kluba Inter Eskalades Foto: Cunha/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Finansiraju ih stranci



Proteklih godina Inter Eskalades imao je uspone i padove. Ispadao je iz lige, gubio finala kupa, vraćao se i na kraju prvi put postao šampion Andore u sezoni 2019/2020. Danas ima ukupno pet titula i tri trofeja u kupu. Klub se finansira od strane lokalne samouprave, ali najveći novac dolazi od stranih investitora i UEFA takmičenja.

Prema pisanju španskog lista "La Vanguardia", finansijski doprinos indijske poslovne grupacije "RDB Group" pomogao je klubu da postane dominantan u Andori. Generalni direktor Dejmon Mendi istakao je da su u projekat uključeni ljudi sa iskustvom u španskom fudbalu. Zvanični finansijski izveštaj kluba za 2025. godinu otkriva da je klub imao ukupna prihod od 1,5 miliona evra, a rashod od 1,8 miliona evra.

Huan Kamara fudbaler kluba Inter Eskalades iz Andore Foto: Cunha/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poketino na tribinama

Predsednik upravnog odbora društva je Kaustubh Gupta. Jedini akcionar društva Inter Eskaldes SAOE na dan 31. decembra 2025 je kompanija "Maxsports PTE Ltd" iz Singapura. Predsednik kluba je Pablo Gomez Pereta-Hastel. Generalni direktor je Dejmon Mark Mendi, a sportski direktor Havijer Romero.

Ukupna vrednost tima Inter Eskalades iznosi 4.510.000 evra, što je skoro 22 puta manje u odnosu na Crvenu zvezdu, čiji su igrači prema istom izvoru Transfermarktu procenjeni na 98.600.000 evra. Zanimljivo, Mauriso Poketino (25) sin poznatog argentinskog trenera Maurisija Poketina igra za Inter, a njegov otac je primećen na tribinama tokom utakmice protiv Univerzitatee Krajove u Andori. Pored njega, status zvezde u ekipi ima Huan Kamara (32) napadač koji je prošao školu Barselone i debitovao u Ligi šampiona za prvi tim Katalonaca pod Luisom Enrikeom.

1/9 Vidi galeriju Maurisio Poketino Foto: Cunha/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Printskrin/Instagram

Dva igrača iz La Lige

Golman Havi Dijaz bio je treći čuvar mreže Sevilje u sezoni 2019/2020, kada je taj klub osvojio Ligu Evrope. U Interu je imao veoma važnu ulogu u evropskim kvalifikacijama, naročito u penal-seriji kada su izbacili Dritu. Upravo su Kamara i Dijaz fudbaleri od kojih treba biti na oprezu, jer imaju iskustvo iz elitnog španskog ranga. Domi Berlanga je jedan od najefikasnijih fudbalera Intera u evropskim takmičenjima. Fajsal Houaib, napadač koji je postigao odlučujući penal protiv Drite i odveo Inter u istorijsku ligašku fazu.

Najveće evropske pobede Eskaladesa su nad Veležom iz Mostara (5:1) 2024. godina u revanš meču 1. kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Zatim, trijumf 2:1 nad škotskim Hibernijanom 2023. godina, iako su kasnije ispali. Te dvostruka pobeda nad Florom iz Talina ove godine od 2:0 i 4:0, u kvalifikacijama.

Aleks Sančez u dresu Intera Eskalades protiv švedskog Mjalbija Foto: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia

Čast je igrati protiv Zvezde

Mediji iz Andore posvećuju veliku pažnju gostovanju Eskaladesa Crvenoj zvezdi i nazivaju ga jednim od najvećih događaja u istoriji kluba. Za samu utakmicu koriste termin "bomba", raduju se igranju na velikom stadionu i nadaju se da će navijačka atmosfera biti kao na utakmicama Crvene zvezde u Evropi. Za njih je privilegija što igrači Intera imaju čast da igraju u Beogradu.

Fudbaleri Intera Aleks Sančez i Viktor Alonso u razgovoru za list "El Periňdic d'Andorra" poručuju da protiv Zvezde neće odustati od svog identiteta. Alonso je istakao da će pokušavati da se plasiraju dalje i da će u svaki meč ulaziti sa namerom da pobede. Sančez je naglasio da ekipa treba da nastavi da drži loptu i da se brani kroz posed.

Trener Inter Eskaladesa Felip Ortiz i Maurisio Poketino Foto: Christoffer Borg Mattisson / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Trener voli da igra fudbal

Trener Felip Ortiz insistira na prepoznatljivom stilu igre. Klub uglavnom koristi formaciju 4-3-3, sa željom da preuzme inicijativu i igra visoko. Sličan stil gaji i Crvena zvezda, tačnije trener Albert Rijera kod kojeg sve takođe polazi iz poseda, pa će biti zanimljivo videti utakmicu dva tima.



Inter je 1. novembra odigrao utakmicu protiv Penja Enkarnade u prvenstvu Andore i remizirao 0:0. Dva puta je postigao gol, ali su oba poništena. Posle sedam prvenstvenih utakmica ima 15 bodova, gol-razliku 17:5 i nalazi se na drugom mestu, iza Santa Kolome koja ima četiri boda više.