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Ukrajinska teniserka Oleksandra Olijnikova potresla je javnost emotivnom ispovešću o životu u ratom zahvaćenoj zemlji.

Dok širom sveta igra turnire i pokušava da se posveti tenisu, kod kuće je čekaju strah, eksplozije i neizvesnost. Njen otac i partner nalaze se u ukrajinskim oružanim snagama, a ona ne krije koliko je teško da se nosi sa svakodnevnom brigom za njihove živote.

Olijnikova je u razgovoru za agenciju "AFP" govorila na turniru u Hongkongu, samo nekoliko sati nakon novih smrtonosnih ruskih napada na Ukrajinu. Njene reči bile su pune emocija, a posebno je potresno bilo kada je opisivala povratak kući i stvarnost koju tamo zatiče.

"Kada dođem kući, živim pod napadima, vidim uništene zgrade", rekla je ukrajinska teniserka, kojoj je tokom razgovora glas podrhtavao od emocija.

Kako je objasnila, nije strah samo deo života u Kijevu. Boravila je i u gradovima blizu fronta, gde su posledice rata još vidljivije i gde stanovništvo svakodnevno prolazi kroz stravične situacije.

"Ponekad nisam samo u Kijevu; boravila sam i u gradovima blizu fronta koji strahovito pate", ispričala je Olijnikova.

Budi se uz eksplozije, stan joj se trese!

Posebno potresno zvuči njen opis svakodnevice u ukrajinskoj prestonici. Dok se na teniskim turnirima od sportista očekuje da budu potpuno koncentrisani na mečeve, Oleksandra kod kuće mora da živi sa stalnom opasnošću od novih napada.

"Probudiš se i čuješ taj zvuk, stan se trese", opisala je trenutke kada eksplozije odjekuju Kijevom.

Situaciju dodatno otežavaju česti nestanci električne energije, zbog kojih je svakodnevni život stanovnika prestonice još teži.

Za 25-godišnju teniserku rat ima i veoma ličnu dimenziju. Njen otac i partner pripadnici su ukrajinskih oružanih snaga, pa je briga za njihove živote stalno prisutna, čak i kada se nalazi hiljadama kilometara daleko i priprema za novi meč.

1/7 Vidi galeriju Ukrajinska teniserka - Oleksandra Olijnjikova Foto: Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, corleve / Alamy / Profimedia

Žestoko udarila na povratak ruskih sportista!

Olijnikova se nije zaustavila samo na ličnoj ispovesti. Govorila je i o mogućnosti da se ruskim sportistima omogući povratak na međunarodna takmičenja, ocenjujući da bi takva odluka predstavljala veliku propagandnu pobedu za Moskvu.

"To je propagandna pobeda za Moskvu i nagrada za zemlju koja svakodnevno ubija ljude", poručila je Ukrajinka.

Uputila je i apel američkom predsedniku Donaldu Trampu, tražeći da Ukrajini obezbedi presretačke rakete koje su joj potrebne za odbranu od ruskih napada.

Karijera joj je prošla kroz neobičan put!

Oleksandra Olijnikova trenutno zauzima 62. mesto na WTA listi, dok joj je najbolji plasman u karijeri bio 41. mesto.

Zanimljivo je da je od 2017. do 2022. godine nastupala pod hrvatskom zastavom. Njena porodica napustila je Ukrajinu zbog pretnji koje su, prema njenim navodima, bile povezane sa vlastima tadašnjeg predsednika Viktora Janukoviča. Nakon toga vratila se predstavljanju Ukrajine.

Iako je na turniru u Hongkongu završila takmičenje porazom u prvom kolu, njena ispovest privukla je ogromnu pažnju. Iza sportskih rezultata i teniskih terena krije se život u kojem nema sigurnosti, a briga za najbliže nikada ne prestaje.

Dok se bori za svaki poen na terenu, Oleksandra Olijnikova istovremeno nosi teret rata koji je promenio njen život i život njene porodice.