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Jedan od najvećih tenisera svih vremena, Rafael Nadal, uskoro bi trebalo da postane član uprave Real Madrida!

Slavni španski teniser, koji nikada nije krio ljubav prema kraljevskom klubu, ulazi u strukture giganta sa "Santijago Bernabeua", a ovu odluku zvanično je potvrdio i sam Real.

Upravni odbor madridskog kluba doneo je odluku da predloži imenovanje Nadala za novog člana uprave, a konačnu potvrdu trebalo bi da da Skupština članova, zakazana za subotu, 21. novembra. Tako bi legendarni teniser mogao da dobije potpuno novu ulogu u klubu za koji navija čitavog života.

Od velikog navijača do čoveka iz vrha Reala!

Nadal je godinama jedan od najpoznatijih navijača Real Madrida, a trenutno ima i status počasnog člana kluba. Više puta je imao priliku da izvede počasni početni udarac na stadionu "Santijago Bernabeu", a sada bi mogao da postane deo strukture koja donosi najvažnije odluke.

Njegova povezanost sa Realom nikada nije bila tajna. Španski as je u prošlosti čak povezivan sa mogućom kandidaturom za predsednika kluba, ali je takve medijske navode prošlog leta morao javno da demantuje.

Sada je, međutim, saradnja dobila i zvaničan oblik. Nadal bi trebalo da se pridruži upravi i blisko sarađuje sa predsednikom Florentinom Perezom, što je vest koja će sigurno obradovati navijače madridskog giganta.

1/13 Vidi galeriju Rafael Nadal Foto: JEAN CATUFFE / AFP / Profimedia, EPA-EFE/STR

Real se oglasio i poslao moćnu poruku!

Kraljevski klub nije štedeo reči kada je obrazlagao zašto želi upravo Nadala u svojim redovima. U zvaničnom saopštenju istaknuto je da je reč o jednoj od najvećih sportskih legendi u istoriji.

"Za Real Madrid i sve njegove navijače izuzetan je ponos što osoba takve sportske i ljudske veličine, uzor u španskom i svetskom sportu, postaje deo našeg Upravnog odbora. Uvereni smo da će sa svoje pozicije doprineti sadašnjosti i budućnosti našeg kluba", navedeno je u saopštenju.

A Nadal iza sebe ima karijeru kakva se retko viđa! Osvojio je čak 92 pojedinačne titule, od čega 22 grend slem trofeja, dve zlatne olimpijske medalje i pet Dejvis kupova sa reprezentacijom Španije. Bio je i prvi teniser sveta, a tokom karijere stekao je status jednog od najvećih igrača u istoriji belog sporta.

U Realu posebno ističu njegovu borbenost, posvećenost, skromnost i poštovanje prema rivalima, vrednosti za koje smatraju da se savršeno uklapaju u identitet kluba.