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Podsetimo, Hesus de Migel, fudbaler Tenerifa, preminuo je u bolnici, jutro nakon što je imao stravičan sudar sa golmanom Andore Hesusom Ovonom.

Ovono je naleteo na De Migela i snažno ga udario u telo. Fudbaler je na terenu bio bez svesti, a prilikom transporda u bolnicu je doživeo srčani zastoj

1/8 Vidi galeriju Hesus de Migel Foto: Amiir Amedjoua / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Lekari su uradili reanimaciju, ali stanje fudbalera se pogoršalo. Preminuo je 3. novembra oko 08.00 časova ujutru.

Golman momentalno prekida karijeru?

Golman Ovono je deaktivirao nalog na društvenoj mreži Instagram gde je dobio veliki broj pretećih poruka, a sada je stigla jedna iznenađujuća informacija.

Iako ima tek 25 godina, Ovono već dugo brani u Španiji, ali i za reprezentaciju Ekvitorijalne Gvineje. Pred njim su najbolje godine, ali kako trenutno stoje stvari, neće ih provesti na fudbalskom terenu.

Naime, čuvar mreže je saopštio najbližima i saigračima da ozbiljno razmišlja o momentalnom završetku karijere.

Prema određenim navodima iz Španije, Ovono bi mogao da dobije i zatvorsku kaznu, ukoliko se utvrdi da njegov start prevazilazi okvire fudbalske borbe za loptu.

1/6 Vidi galeriju Horor start golmana se završio tragično: Hesus de Migel Alameda preminuo Foto: Printscreen / Twitter / laligaa_neews

Ali, bez obzira na to kakve su posledice koje ga čekaju, odnosno čak i ako ne bude proglašen krivim za ubistvo iz nehata, dobre su šanse da golman više nikada neće braniti na profesionalnom nivou.

Saigrač brani golmana

Lautaro Spac, fudbaler Andore, oglasio se putem društvene mreće Instagram kako bi stao u odbranu svog saigrača.

"Oni koji ga poznaju znaju kakva je osoba. Svi znamo koliko pati sada i da nikada nikoga nije htio da povredi. Celi tim Andore je šokiran i devastiran zbog onoga što se desilo. Ovo je tragedija za koju nismo mogli ni da zamislimo da može da se desi na fudbalskom terenu, Danas fudbal nije bitan. Sve što nam ostaje je da iskažemo saučešće porodici nastradalog, pokažemo poštovanje i poželimo im snagu nakon ovog tragičnog i užasnog gubitka", poručio je Spac.

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