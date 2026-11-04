Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 časova igraju utakmicu 3. kola Lige konferencije protiv Intera Eskaladesa, predstavnika Andore.

Šampion Srbije apsolutni je favorit u ovom meču, mada su na Marakani svesni da ni po koju cenu ne smeju potceniti Inter i misle samo na prva tri boda u UEFA takmičenju.

Albert Rijera želi prve bodove sa Zvezdom u Ligi konferencije Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Roštilj pred Evropu

Trener FK Crvena zvezda Albert Rijera na zanimljiv način podigao je temperaturu među svojim igračima, tako što je dva dana pred utakmicu organizovao zajednički roštilj. Tako je španski trener želeo da pokaže zajedništvo među fudbalerima i podigne stepen motivacije na najveći mogući nivo pred važan meč u Ligi konferencije.

Mnoge navijače Crvene zvezde interesuje ko će biti u startnih 11 protiv Intera Eskaladesa. Znao je Albert Rijera da iznenadi u prethodnim utakmicama, posebno protiv Lugana, a onda i protiv Kopenhagena. Mnogo je kombinacija, a trener crveno-belog tima na konferenciji za medije potvrdio je da Derik Lukansen nije potpuno zdrav, te se neće naći u timu. Sa druge strane Mirko Ivanić koji je takođe bio povređen u prethodnom periodu biće spreman za predstojeći susret.

1/7 Vidi galeriju Mateus Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Mateus siguran

Pobeda nad Interom Esakaldesom je imperativ za Crvenu zvezdu, jer tri boda znače pomak ka gornjem delu tabele Lige konferencije i dobru uvertiru za plasman u nokaut fazu, pred predstojeće utakmice u Gentu, Tbilisiju protiv Saburtala i Beogradu polovinom decembra, kada dolazi Trabzonspor.

Brazilac Mateus siguran je na golu Crvene zvezde. Njegova pozicija ne dovodi se u pitanje, mada su Savo Radanović i Ivan Guteša na utakmicama u Superligi i Kupu Srbije pokazali da imaju kvalitet za mesto prvog čuvara prvaka Srbije.

Juta Nakajama u meču protiv Kopenhagena Foto: Pedja Milosavljevic/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Kako bez Gudelja

U poslednjoj liniji otvorene su opcije. Ukoliko Derik Lukasen bude fit izvesno je da će zauzeti mesto desnog štopera. U sredini bi mogao konačno da zaigra Miloš Veljković, jer je Stefan Gudelj zaradio crveni karton i neće biti na rapsolaganju treneru Albertu Rijeri za ovu utakmicu. Na levoj strani igraće Juta Nakajama. Moguće su korekcije u poslednjoj liniji, jer bi španski trener opet mogao da pruži šansu Mateju Gaštarovu, pa bi Derik Lukasen ili Miloš Veljković bili u sredini, dok je jedini siguran u celoj priči Juta Nakajama.

U defanzivnom delu veznog reda ne bi trebalo da bude promena. Kao mozak ekipe siguran je Rade Krunić, ali on će morati da se pripazi od žutih kartona, kako bi mogao pomoći ekipi u Gentu krajem novembra. Uz njega, izvesno je da će igrati Timi Maks Elšnik, jer se njih dvojica savršeno poznaju i uklapaju.

Vasilije Kostov daje evrogolove u Ligi konferencije Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Bukari kao opcija više

Ispred njih, treba očekivati Vasilija Kostova koji je konačno pronašao sebe i iz utakmice u utakmicu podiže formu. Dao je evrogol protiv Kopenhagena. Pitanje je samo ko će mu biti partner. Da li Tomas Handel, koji je protiv Lugana i Kopenhagena bio savršen u taktičkim i defanzivnim zadacima, ili Matej Gaštarov, ukoliko ne bude povučen u zadnju liniju. Možda i Mohamed Čam koji je dobijao minute na svakoj evropskoj utakmici Crvene zvezde koju je vodio Albert Rijera.

Vladimir Lučić je u obe evropske utakmice Crvene zvezde, u Luganu i protiv Kopenhagena, bio na visini zadatka. Šteta je samo što u ofanzivnom delu nije bio toliko dobar kao u defanzivi. U ekipu se vraća i Osman Bukari, nakon što mu je UEFA smanjila kaznu posle isključenja u Plzenju. Odradio je dva meča suspenzije i konkuriše za startnih 11. Na levoj strani treba očekivati Mihaila Ristića, koji je iz meča u meč sve bolji i sigurniji. Verujemo da bi u napadačkim akcijama mogao protiv tima iz Andore još više da dođe do izražaja. Mirko Ivanić mogao bi da bude dodatna opcija po levoj strani, uz određene korekcije u veznom redu, ali to je na Albertu Rijeri.

Izdržao kaznu iz Plzenja - Osman Bukari u akciji Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Dijeng "devetka"

Mesto napadača rezervisano je za Bambu Dijenga, a ukoliko je Senegalac namestio nišanske sprave protiv Mačve u Šapcu, onda treba očekivati još jednu golgetersku rapsodiju. Marko Arnautović ili Aleksandar Katai bi mogli da dobiju šansu sa klupe.

Šansu da osete Marakanu očekuju Franklin Tebo Učena, Mahmudu Bađo, Loizos Loizu, Mohamed Abu Fani, Kristijan Balov i Je Gon Kim.

Mogući sastav Crvene zvezde za Inter Eskalades: Mateus - Gaštarov, Veljković, Nakajama - Krunić, Elšnik - Kostov, Handel - Lučić, Dijeng, Ristić.