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Partizan je već na početku utakmice primio gol, pošto je Nebojša Aleksić bio na pravom mestu u pravo vreme u kaznenom prostoru crno-belih.

Budućnost je imala još jednu dobru šansu u prvom poluvremenu, ali je u međuvremenu Partizan ređao prilike. Ekipa iz Humske je imala poništen gol i stativu koju je pogodio Milan Vukotić.

Prvo poluvreme je završeno rezultatom 1:0, a onda je usledila golgeterska rapsodija gostiju u drugom delu igre. Utakmica je završena rezultatom 1:5.

1/28 Vidi galeriju Budućnost Krušik - Partizan 1:5 Foto: Kurir Sport

Aleksandar Stanojević je istakao da je izuzetno nezadovoljan načinom na koji je njegova ekipa otvorila meč.

"Mnogo smo loše ušli u utakmicu, jako sam razočaran, rešićemo to između sebe. Ostalo je bilo dobro. Pokazali smo karakter, bili fokusirani, tako da sam srećan i zadovoljan", rekao je Stanojević u kratkoj izjavi za televiziju "Arena sport".

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