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Trener fudbalera Crvene zvezde Albert Rijera izjavio je da njegova ekipa spremno dočekuje duel protiv Inter Eskaldesa, ističući da crveno-beli moraju da imaju isti pristup bez obzira na kvalitet i renome protivnika.

Španski stručnjak potvrdio je da zbog povrede neće moći da računa na Lukasena, dok Gudelj neće biti u timu zbog suspenzije usled crvenog kartona. Ostali igrači su spremni za predstojeći susret.

Rijera je naglasio da je, pored napadačke igre, za uspeh u evropskim takmičenjima neophodna i dobra organizacija u odbrani.

"Pripremili smo rešenja za situacije kada imamo loptu, ali i kada je nemamo. Defanzivna igra možda nije toliko zanimljiva publici kao postizanje golova, ali je izuzetno važna. Da bismo pobeđivali, moramo da zaustavimo protivnika i kvalitetno se branimo. Zadovoljan sam kako igrači usvajaju te principe, a u njihovom sprovođenju veliku pomoć imam od stručnog štaba", rekao je Rijera ba konferenciji za novinare.

Albert Rijera trener fudbalera Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Trener crveno-belih poručio je da od svojih fudbalera u svakoj utakmici zahteva maksimalan angažman i da nema prostora za potcenjivanje rivala, bez obzira na njegovo ime.

"U Crvenoj zvezdi je pobeda uvek cilj, čak i kada bismo igrali na stadionu Santjago Bernabeu. Važno je kako ulazimo u utakmicu. Ne znam drugačije da se pripremam osim sa ciljem da pobedimo. Ne smemo da se zaustavimo posle drugog gola, već moramo da tražimo i treći. Tako smo igrali i protiv Kopenhagena i nastavićemo da idemo na gol više. Inter Eskaldes sigurno neće odustati, a fudbal nas svakodnevno podseća da nema unapred dobijenih utakmica. Zadovoljni smo napretkom ekipe i atmosferom u svlačionici, a igrači i sami osećaju da napredujemo", istakao je španski trener.

Rijera nije želeo da otkriva da li će Marko Arnautović i Bamba Dijeng biti u početnoj postavi, ali je potvrdio da su obojica spremna za nastup. Objasnio je da sastav prilagođava karakteristikama protivnika i zahtevima konkretne utakmice.

"Neću otkrivati kojih 11 igrača će početi meč. Obojica su spremna, ali svaka utakmica zahteva drugačiji pristup. Protiv Mačve su nam, na primer, bili potrebni fudbaleri koji mogu da odgovore uslovima na takvom terenu. Ne biram nužno najbolje pojedince, već one koji najviše odgovaraju određenom protivniku. Važan je i faktor iznenađenja", naveo je Rijera.

Marko Arnautović na utakmici protiv Viktorije iz Plzenja Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Španski stručnjak osvrnuo se i na druženje sa igračima uz roštilj, otkrivši da je pokušao da im približi gastronomske običaje svoje zemlje.

"Rekao sam igračima da još moraju da uče o našem načinu pripreme roštilja. Kod nas se ne sedi dok se jede, već se ustaje i kobasice uzimaju rukama. Drago mi je što smo se okupili, jer su takva druženja važna za atmosferu u ekipi. Srbija ima odličnu hranu, posebno ćevape i pljeskavice, ali je i naše crveno meso veoma dobro", rekao je Rijera.

Utakmica između Crvene zvezde i Inter Eskaldesa igra se u četvrtak na stadionu "Rajko Mitić" od 18.45.