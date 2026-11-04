Slušaj vest

Španski reprezentativac napustio je teren na poluvremenu utakmice protiv Aston Vile, koju je Barselona dobila sa 3:0 u Ligi šampiona. Umesto njega u igru je ušao Mark Bernal.

Medicinski pregledi potvrdili su povredu zadnje lože desne noge, ali za sada nije poznato koliko će Rodri odsustvovati sa terena. Barselona je saopštila da će dužina oporavka zavisiti od daljeg razvoja povrede.

Osvajač Zlatne lopte za 2024. godinu jedan je od važnijih igrača u ekipi Hansija Flika, koja posle 11 odigranih kola ima dva boda više od drugoplasiranog Atletika i tri u odnosu na Real Madrid.

Tridesetogodišnji kapiten reprezentacije Španije ovog leta stigao je u Barselonu iz Mančester sitija kao jedno od najvećih pojačanja kluba.

Ipak, Rodri je u prethodnom periodu pokazivao znake umora, pa ga je Flik iz predostrožnosti ostavio na klupi za utakmicu protiv Pari Sen Žermena u Ligi šampiona, koju je francuski tim dobio 4:2.

(Beta)