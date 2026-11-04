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Gabrijel je i dalje registrovan kao član engleskog kluba, ali se od septembra nije vraćao u Mančester, nakon što je odlučio da potraži sredinu u kojoj bi imao priliku da zaigra za prvi tim. U međuvremenu trenira individualno u Španiji.

Za njegove usluge interesovanje su pokazali brojni evropski klubovi, među kojima su Barselona i Pari Sen Žermen, ali u Real Madridu očekuju da bi transfer mogao da bude realizovan već u januaru.

Iako pregovori između dva kluba još nisu počeli, izvori Bi-Bi-Sija navode da su Madriđani postigli usmeni dogovor sa mladim fudbalerom i njegovim zastupnicima.

Gabrijel je skrenuo pažnju na sebe odličnim igrama u mlađim kategorijama, a na debiju u Uefa Ligi mladih postigao je het-trik. Prošle sezone proglašen je za najboljeg igrača Premijer lige u konkurenciji fudbalera do 18 godina, iako je tada imao svega 14 godina.

Dodatnu olakšicu za njegov odlazak u inostranstvo predstavlja pasoš Evropske unije koji je u međuvremenu dobio. Mančester junajted bi u slučaju njegovog odlaska imao pravo na obeštećenje, ali bi ono bilo manje ukoliko karijeru nastavi van Premijer lige.

Koliki potencijal poseduje mladi napadač pokazuje i izjava jednog izvora iz Mančester junajteda, koji ga je ranije opisao kao najboljeg petnaestogodišnjaka u Evropi. Nekadašnji privremeni trener kluba Daren Flečer takođe je imao visoko mišljenje o njemu, poručivši da su pred Gabrijelom velike mogućnosti.

Trener Mančester junajteda Majkl Kerik pozvao je, međutim, na oprez kada je reč o budućnosti mladog fudbalera, naglasivši da klub mora da vodi računa o njegovom razvoju, dobrobiti i izloženosti javnosti.