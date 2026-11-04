Veliki skandal dogodio se u Bosni i Hercegovini nakon Kup meča Igmana iz Konjica i BSK-a.
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SKANDAL U KOMŠILUKU - SENZACIJA IZBAČENA IZ TAKMIČENJA; Šokantna odluka, BSK prošao dalje uprkos porazu!
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Igman je priredio veliko iznenađenje i slavio protiv BSK-a pošto je slavio nakon boljeg izvođenja penala, bilo je 3:3.
Prvoligaš je tako priredio jedno od najvećih iznenađemnja protiv tima iz Premijer lige. Međutim sve je palo u vodu.
Fudbalski savez Bosne i Hercegovine je odlučio da umesto Igmana u narednu fazu ode BSK i to službenim rezultatom od 3:0, zbog toga što je Igman igrao pod zabranom.
Naime, Disciplinska komisija je suspendovala klub iz Knjica zbog dugovanja prema Mirsadu Ramiću, a Takmičarska komisija je donela odluku o registrovanju utakmice službenim rezultatom i prolaskom BSK-a u narednu fazu.
Klub je u međuvremenu isplatio dug i suspenzija je skinuta, pa Konjičani nastavljaju takmičenje u Prvoj ligi FBiH.
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