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Igman je priredio veliko iznenađenje i slavio protiv BSK-a pošto je slavio nakon boljeg izvođenja penala,  bilo je 3:3.

Prvoligaš je tako priredio jedno od najvećih iznenađemnja protiv tima iz Premijer lige. Međutim sve je palo u vodu.

Fudbalski savez Bosne i Hercegovine je odlučio da umesto Igmana u narednu fazu ode BSK i to službenim rezultatom od 3:0, zbog toga što je Igman igrao pod zabranom.

Naime, Disciplinska komisija je suspendovala klub iz Knjica zbog dugovanja prema Mirsadu Ramiću, a Takmičarska komisija je donela odluku o registrovanju utakmice službenim rezultatom i prolaskom BSK-a u narednu fazu.

Klub je u međuvremenu isplatio dug i suspenzija je skinuta, pa Konjičani nastavljaju takmičenje u Prvoj ligi FBiH.

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Ifet Đakovac gol na OFK Beograd Vojvodina Izvor: TV Arena sport