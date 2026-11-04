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21:13

Viking - Sabah 0:1

Sabah vodi u Norveškoj. Mbina je strelac u 11. minutu.

21:12

Porto - Napoli 1:0

Bednarek pogađa u 11. minutu.

21:10

Slavija - Arsenal 0:1

Arsenal je poveo u Pragu, preko Maduekea u 9. minutu.

21:10

Lens - Komo 0:1

Prvi gol pao je u Francuskoj, strelac je Dovikas u 7. minutu.

20:50

Tragedija Marka Nikolića

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Marko Nikolić

18:30

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