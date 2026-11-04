Dortmund - Betis 0:1 Porto - Napoli 1:0 Lens - Komo 0:1 PSV - Klub Briž 0:0 Lajpcig - Mančester siti 0:0 Slavija - Arsenal 0:1 Viking - Sabah FC 0:0
LIGA ŠAMPIONA
NASTAVLJA SE LUDNICA U LIGA ŠAMPIONA: Komo nastavlja da gazi, Arsenal i Porto vode
- U večernjem kolu na programu je preostalih sedam mečeva Lige šampiona.
U večernjem kolu na programu je preostalih sedam mečeva Lige šampiona.
Sastaju se:
Dortmund - Betis
Porto - Napoli
Lens - Komo
PSV - Klub Briž
Lajpcig - Mančester siti
Slavija - Arsenal
Viking - Sabah FC
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18:30
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