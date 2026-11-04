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Biti navijač, bivši as ili funkcioner Partizana poslednjih godina postalo je izuzetno teško, što je gola realnost jasna svakome ko iole pažljivije prati dešavanja u Humskoj.

Duboka kriza koja potresa fudbalskog velikana izazvala je ogroman talas ogorčenja, pa mnogobrojne klupske legende, kao i milionska armija crno-belih pristalica širom planete, više ne kriju otvoreno i duboko nezadovoljstvo alarmantnim stanjem u kojem se nalazi posrnuli gigant.

U Humskoj je juče odjeknula snažna bura nakon što je obelodanjeno da su pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) ušli u prostorije Fudbalskog kluba Partizan sa nalogom za pretres i proveru finansijske dokumentacije.

1/4 Vidi galeriju Rasim Ljajić na konferenciji za medije posle Skupštine FK Partizan Foto: Petar Aleksić

U fokusu interesovanja državnih organa našao se transfer nekadašnjeg bisera crno-belih Filipa Stevanovića u redove engleskog giganta Mančester sitija, realizovan još 2021. godine.

Predsednik crno-belih Rasim Ljajić je priznao da je UKP bio u Humskoj, ali dodatne razloge te "posete" nije želeo da iznosi.

– Isitna je da je UKP bio u klubu. Razlog sada ne mogu da iznosim, jer je deo istrage. Mogu ekskluzivno da otkrijem novu informaciju da je tokom dana stiglo da im dostavimo sve ugovore sklopljene od 2020. do 2024. godine. Dakle, sve kupoprodajne ugovore iz tog perioda - rekao je Rasim Ljajić za Danas.