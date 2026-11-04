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Porazi od Mjelbija i Univerzitatea Krajove nisu neko iznenađenje. Inter Eskaldes je jedan od potpunih autsajdera u takmičenju i kao takav dolazi i na stadion "Rajko Mitić".

Najpre, trener gostiju Felip Ortis izrazio je saučešće porodici nastradalog fudbalera Hesusa De Migela, a nakon toga je započeo uvod u meč

"Znamo da nas čeka jedan od najkvalitetnijih timova u ovom takmičenju. Crvena zvezda raspolaže ogromnim mogućnostima i ima odličnog trenera. Pokušaćemo da što bolje analiziramo njihov način igre, pripremimo sopstveni plan i odgovorimo na izazov. Jasno nam je da nas očekuje veoma zahtevna utakmica."

Teško je pročitati zamisli Alberta Rijere i upitno je s kakvim će timom Crvena zvezda izaći protiv Intera.

"Čak i ako bude promena u sastavu, teško da će se to odraziti na kvalitet njihove igre. Imaju veliki broj odličnih fudbalera i dovoljno širine da svako ko dobije priliku odgovori zahtevima. Očekujemo da od samog početka krenu veoma odlučno i pokušaju da nametnu svoj ritam. Naš zadatak je da im otežamo posao i nametnemo ono što smo pripremili, ali potpuno je svejedno ko će se naći na terenu – reč je o izuzetno snažnoj ekipi."

Da li ima nešto čime je posebno impresioniran kada je reč o protivniku?

"Nije jednostavno izdvojiti samo jednu njihovu karakteristiku. Kada se brane, veoma su agresivni, izlaze visoko i nastoje da što pre ponovo dođu do lopte. U napadu su tokom dosadašnjeg dela takmičenja pokazali različita rešenja i menjali način na koji dolaze do protivničkog gola. Ostaje nam da vidimo šta su pripremili za nas, ali jasno je da će biti izuzetno teško."

Na kraju, Ortis je upitan da otkrije koja mu je prva pomisao na pomen Crvene zvezde.

"Prva stvar koja mi pada na pamet jeste da je Crvena zvezda bila prvak Evrope. To je klub čiju istoriju poznaju svi koji prate fudbal. Od kolega i prijatelja koji su ranije dolazili ovde čuo sam mnogo lepih stvari o navijačima i atmosferi. Za svakog fudbalera i trenera ovo je posebno mesto, jedan od najlepših stadiona na kojima može da se igra", završio je.

Kurir sport / Sportske.net