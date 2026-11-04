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"Fudbalski klub Crvena zvezda poziva sve zvezdaše da se u četvrtak, pred utakmicu protiv Inter Eskaldesa, koja počinje u 18 časova i 45 minuta na stadionu "Rajko Mitić", priključe akciji prikupljanja hrane za napuštene pse i mačke", stoji u klupskoj objavi.

Dodaje se da će kutije za donacije hrane za pse i mačke biti postavljene na istočnoj i zapadnoj tribini stadiona "Rajko Mitić".

"Tu će zvezdaši i svi posetioci imati priliku da doniraju hranu za napuštene pse i mačke", zaključuju iz Zvezde.

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Kristijan Koloko, Crvena zvezda Izvor: Kurir