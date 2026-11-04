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Kako pišu italijanski mediji srpski reprezentativac izostao je sa treninga u Milanovom trening centru, ali razlog nije povreda.

Strahinja Pavlović na utakmici Milan - Đenova Foto: Fabrizio Andrea Bertani / imago sportfotodienst / Profimedia, Marco Canoniero / Alamy / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia

U pitanju je odluka stručnog štaba da ga poštedi napora, s obzirom na to da je u prethodnim nedeljama imao veliku minutažu i bio jedan od važnih igrača u defanzivnoj liniji italijanskog velikana.

Svakako, to ne znači da će Pavlović propustiti gostovanje mađarskoj ekipi, a očekuje se da se nađe u protokolu sjajni defanzivac.

Osim Pavlovića, na treningu nisu učestvovali ni povređeni Pjetro Teraćano, Matija Gabiја, Fikajo Tomori, Ruben Loftus Čik, Aleksis Salemakers i Samuel Čukvueze.

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