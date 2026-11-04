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Nesreća se dogodila u sudijskoj nadoknadi utakmice, kada je Ovono istrčao skoro do centra terena i u nesmotrenom sudaru kolenom udario De Migela.

Fudbaler Tenerifa je ostao da leži bez svesti i nije disao, pa je lekarska ekipa odmah uletela na teren da mu pruži prvu pomoć. Ubrzo je stigla vest da je počeo ponovo da diše, ali je i dalje bio u komi.

Horor start golmana se završio tragično: Hesus de Migel Alameda preminuo  Foto: Printscreen / Twitter / laligaa_neews

Iako su prve informacije sa intenzivne nege delovale ohrabrujuće i govorile o stabilizaciji stanja, sledećeg jutra usledio je šok kada je saopšteno da je De Migel preminuo.

- Ovo su najteži dani u mom životu. Teško pronalazim reči i veoma mi je teško da prihvatim bilo šta od onoga što se dogodilo. Osećam ogroman bol zbog Hesusove smrti. Mislim na njega, njegovu porodicu i sve ljude koji su ga voleli. Znam da će biti mnogo pitanja na koja treba odgovoriti i sa svim što dolazi suočiću se s najvećim poštovanjem. Ali trenutno, iskreno, ne mogu da razmišljam ni o čemu drugom osim o Hesusu i bolu kroz koji svi prolazimo. Počivaj u miru, Hesuse - napisao je golman.

Golman momentalno prekida karijeru?

Golman Ovono je deaktivirao nalog na društvenoj mreži Instagram gde je dobio veliki broj pretećih poruka, a sada je stigla jedna iznenađujuća informacija.

Hesus Ovono Foto: Cunha/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako ima tek 25 godina, Ovono već dugo brani u Španiji, ali i za reprezentaciju Ekvitorijalne Gvineje. Pred njim su najbolje godine, ali kako trenutno stoje stvari, neće ih provesti na fudbalskom terenu.

Naime, čuvar mreže je saopštio najbližima i saigračima da ozbiljno razmišlja o momentalnom završetku karijere.

Prema određenim navodima iz Španije, Ovono bi mogao da dobije i zatvorsku kaznu, ukoliko se utvrdi da njegov start prevazilazi okvire fudbalske borbe za loptu.

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