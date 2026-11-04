ŠTETA... MALO JE FALILO DA MARKO NIKOLIĆ ŠOKIRA REAL! Dva puta vodio, pa ostao bez boda u nadoknadi vremena - ovo su najzanimljiviji momenti! VIDEO
Prednost AEK-u, koji sa klupe predvodi srpski trener Marko Nikolić, doneo je Abubakari Koita golom u 12. minutu, na asistenciju reprezentativca Srbije Luke Jovića, a izjednačenje Realu Džud Belingem pogotkom u 32. minutu.
Vođstvo AEK-u vratio je Stavro Pilo golom u 75. minutu, a izjednačenje Realu Kilijan Mbape pogotkom tri minuta kasnije. Pobedonosan gol za Real postigao je Federiko Valverde u drugom minutu nadoknade drugog poluvremena.
Gol koji je postigao Belingem u 28. mihutu poništen je zbog ofsajda nakon intervencije iz VAR sobe.
Pored Jovića, za ekipu AEK-a je meč kao starter započeo i njegov sunarodnik Mijat Gaćinović. Oba srpska fudbalera su u toku utakmice izašla iz igre - Gaćinović u 60, a Jović u 88. minutu.
Ovo su najzanimljiviji momenti sa večerašnje utakmice:
Real Madrid je drugi na tabeli sa maksimalnih 12 bodova, dok AEK zauzima 30. mesto sa tri boda.
Real će u narednom kolu u Madridu dočekati PSV, dok će AEK igrati na gostujućem terenu protiv Koma.