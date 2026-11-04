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Francuski velikan odlučio je da raskine saradnju sa mladim napadačem, koji je važio za jednog od najperspektivnijih fudbalera svoje generacije.

Kako prenosi ugledni francuski list „Ekip“, razlog za ovako radikalan potez nisu bile fudbalske sposobnosti mladog Zekovića, već ozbiljni i učestali disciplinski problemi. U Lionu, očigledno, više nisu imali strpljenja za njegove ispade, pa su odlučili da stave tačku na saradnju.

Ipak, čini se da njegov fudbalski put u Francuskoj nije završen. Za njegove usluge zainteresovan je Monako, koji je već dobro upoznat sa njegovim kvalitetima i navodno želi da ga dovede u svoje redove.

Zeković je rođeni brat fudbalera Partizana Alekse Zekovića, a zbog temperamenta i karaktera pojedini su ga čak upoređivali sa Zlatanom Ibrahimovićem. Ipak, za razliku od slavnog Šveđanina, koji je uspeo da izgradi jednu od najvećih karijera u modernom fudbalu, pred mladim Bojanom je tek dokazivanje.

Šesnaestogodišnjak je rođen 2010. godine u Šoleu, a iako je bio na radaru Fudbalskog saveza Srbije, odlučio je da nastupa za mlađe selekcije Francuske i pokuša da se izbori za mesto u izuzetno jakoj konkurenciji.

Njegov talenat privukao je pažnju brojnih francuskih velikana. Pre nego što je izabrao Lion, interesovanje su pokazivali Pari Sen Žermen, Nica i Olimpik iz Marseja.

Sada ga čeka novi početak, ali i ozbiljan izazov. Monako bi mogao da mu pruži novu priliku, međutim, ako želi da ostvari veliki potencijal, moraće da pokaže da može da kontroliše temperament i da se podredi pravilima kluba. Jer talenat otvara vrata, ali disciplina odlučuje koliko će dugo ostati otvorena.