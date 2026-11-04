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Srpski golgeter Aleksandar Mitrović otvorio je golgeterski konto u novoj sezoni, upisavši prvenac u dresu Al Rajana na međunarodnoj sceni u okviru Azijske Lige šampiona dva protiv Al Nahde.

Srpski reprezentativac i udarna igla katarskog sastava zatresao je mrežu u 78. minutu susreta. Rodžer Gedeš poslao je pravovremenu loptu u prostor, a Mitrović je u svom prepoznatljivom, nemilosrdnom maniru pobegao čuvarima i hirurški preciznim udarcem rutinski savladao nemoćnog čuvara mreže.

1/5 Vidi galeriju Najbolji strelac u istoriji našeg reprezentativnog fudbala Foto: Fss.rs

Iza iskusnog golgetera je izuzetno težak i frustrirajući period obeležen dugom pauzom zbog neugodne povrede. Posledice odsustva direktno su se odrazile i na njegovu minutažu na startu takmičarske godine, s obzirom na to da je u uvodna tri kola katarskog prvenstva na terenu proveo svega skromna 43 minuta, postepeno hvatajući ritam.

Trener Visente Moreno odlučio je da mu ovoga puta ukaže puno poverenje i uvrsti ga u startnu postavu od prvog sudijskog zvižduka. Najbolji strelac u istoriji fudbalske reprezentacije Srbije odužio se strategu na najlepši mogući način, pogotkom koji potvrđuje da povreda ostaje iza njega i da se prepoznatljivi golgeterski instinkt vraća u punom sjaju.