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Šmit je preuzeo Hajdenhajm u septembru 2007. godine, kada se klub takmičio u četvrtom rangu nemačkog fudbala, a tokom njegovog mandata ostvario je istorijski uspeh i 2023. godine izborio plasman u Bundesligu.

Hajdenhajm se trenutno takmiči u drugoj Bundesligi, nakon što je prošle sezone ispao iz elitnog ranga u poslednjem kolu prvenstva. Uprava kluba saopštila je da je Šmit obavestio direktora Holgera Sanvalda da neće produžiti ugovor koji ističe na kraju sezone, uprkos naporima rukovodstva da ga zadrži.

"Posle skoro dve decenije na klupi, ovog leta jednostavno želim da napravim pauzu. Još ne razmišljam o tome koliko će ona trajati niti kako će izgledati moj život od 1. jula. Svesno sam odlučio da se time zasad ne opterećujem. Želim da do poslednje utakmice dam sve od sebe kako bismo ostvarili što bolje rezultate", poručio je Šmit.

Iskusni stručnjak će do kraja sezone pokušati da vrati Hajdenhajm u Bundesligu, a prvi čovek kluba Sanvald istakao je da ekipu očekuje najmanje još 24 utakmice u kojima će imati priliku da se na najbolji način oprosti od dugogodišnjeg trenera.

"Pred nama su najmanje 24 utakmice u kojima ćemo zajedno pokušati da Franku priredimo ispraćaj kakav zaslužuje, ne samo kao trener već i kao čovek koji je ostavio dubok trag u našem klubu", izjavio je Sanvald.

(Beta)