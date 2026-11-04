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Ekipa iz Italije priredila je spektakl kakav se retko viđa na najvećoj evropskoj sceni, pošto je slavila nad francuskim timom sa neverovatnih 9:1!

FK Komo Foto: FRANCOIS LO PRESTI / AFP / Profimedia

Komo je potpuno razbio domaćina i pretvorio utakmicu u jednosmernu ulicu. Golovi su se ređali kao na traci, odbrana Lensa nije imala odgovor na napade gostiju, a navijači su mogli samo u neverici da posmatraju šta se dešava na terenu.

Ovakva goleada predstavlja pravi šok za Ligu šampiona, a Komo je pokazao da nije došao u elitno evropsko takmičenje samo da bi učestvovao, već i da napravi ozbiljan rezultat.

Definitivno, ovo je noć koju navijači Koma neće skoro zaboraviti.

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