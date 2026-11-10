ČUVENI HRVATSKI FUDBALER OSUĐEN NA GODINU DANA ZATVORA! Proglašen krivim, svi detalji presude
- Adrian-Leon Barišić je pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora uslovno zbog izazivanja teške saobraćajne nesreće u Hrvatskoj.
- Nesreća se dogodila 3. juna 2024. kod Pirovca na A1, kada je zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad automobilom.
- U nesreći su teško povređena trojica muškaraca, a Barišić mora da plati i sudske troškove i veštačenje.
Hrvatski fudbaler Adrian-Leon Barišić (25), član portugalske Brage i reprezentativac Bosne i Hercegovine, pravosnažno je osuđen na godinu dana zatvora uslovno, zbog izazivanja teške saobraćajne nesreće u Hrvatskoj.
Barišić je nesreću izazvao 3. juna 2024. godine na auto-putu A1, kod mesta Pirovac, kada je zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad automobilom i izleteo sa puta, navodi Imperijal.
Tom prilikom naleteo je na dvojicu radnika Hrvatskih autocesta i još jednog muškarca, koji su se nalazili na mestu prethodne saobraćajne nezgode i pomagali povređenima.
Svo troje zadobili su teške telesne povrede, a radnici su nakon nesreće zadržani na bolničkom lečenju.
Prema pravosnažnoj presudi Opštinskog suda u Šibeniku, Barišić je osuđen na godinu dana zatvora, ali kazna neće biti izvršena ukoliko u naredne dve godine ne počini novo krivično delo.
Utvrđeno je da je vozio po kiši i mokrom, klizavom kolovozu, uprkos ograničenju brzine od 80 kilometara na čas i upozorenju na klizav put. Proglašen je krivim za izazivanje saobraćajne nesreće iz nehata.
Presuda je postala pravosnažna 19. oktobra 2026. godine. Barišić je, pored toga, obavezan da plati sudske troškove i troškove veštačenja.