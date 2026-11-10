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Hrvatski fudbaler Adrian-Leon Barišić (25), član portugalske Brage i reprezentativac Bosne i Hercegovine, pravosnažno je osuđen na godinu dana zatvora uslovno, zbog izazivanja teške saobraćajne nesreće u Hrvatskoj.

Barišić je nesreću izazvao 3. juna 2024. godine na auto-putu A1, kod mesta Pirovac, kada je zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad automobilom i izleteo sa puta, navodi Imperijal.

Tom prilikom naleteo je na dvojicu radnika Hrvatskih autocesta i još jednog muškarca, koji su se nalazili na mestu prethodne saobraćajne nezgode i pomagali povređenima.

Adrian-Leon Barišić Foto: Printscreen/imperijal.net

Svo troje zadobili su teške telesne povrede, a radnici su nakon nesreće zadržani na bolničkom lečenju.

Prema pravosnažnoj presudi Opštinskog suda u Šibeniku, Barišić je osuđen na godinu dana zatvora, ali kazna neće biti izvršena ukoliko u naredne dve godine ne počini novo krivično delo.

Utvrđeno je da je vozio po kiši i mokrom, klizavom kolovozu, uprkos ograničenju brzine od 80 kilometara na čas i upozorenju na klizav put. Proglašen je krivim za izazivanje saobraćajne nesreće iz nehata.

Presuda je postala pravosnažna 19. oktobra 2026. godine. Barišić je, pored toga, obavezan da plati sudske troškove i troškove veštačenja.