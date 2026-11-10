Priznanje za Portugalca.
Fudbal
MURINJO NAJBOLJI U OKTOBRU! Priznanje za trenera Real Madrida
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Šef stručnog štaba fudbalera Real Madrida Žoze Murinjo proglašen je za najboljeg trenera španske Primere za oktobar.
Murinjo je predvodio ekipu Real Madrida do pobede u sve četiri utakmice španskog prvenstva odigrane u oktobru - nad ekipama Viljareala (1:0), Sevilje (4:1), Barselone (2:1) i Rasing Santandera (3:0).
Žoze Murinjo na klupi Real Madrida Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia, Martinez/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Odmah iza portuglaskog stručnjaka u glasanju za trenera meseca bili su Pelegrino Mataraco iz Real Sosijedada i Dijego Simeone iz Atletiko Madrida.
Nakon 12 odigraih kola u Primeri, Real Madrid je drugi na tabeli sa 30 bodova, tri manje od prvoplasirane Barselone.
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