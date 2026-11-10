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Šef stručnog štaba fudbalera Real Madrida Žoze Murinjo proglašen je za najboljeg trenera španske Primere za oktobar.

Murinjo je predvodio ekipu Real Madrida do pobede u sve četiri utakmice španskog prvenstva odigrane u oktobru - nad ekipama Viljareala (1:0), Sevilje (4:1), Barselone (2:1) i Rasing Santandera (3:0).

1/5 Vidi galeriju Žoze Murinjo na klupi Real Madrida Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia, Martinez/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Odmah iza portuglaskog stručnjaka u glasanju za trenera meseca bili su Pelegrino Mataraco iz Real Sosijedada i Dijego Simeone iz Atletiko Madrida.

Nakon 12 odigraih kola u Primeri, Real Madrid je drugi na tabeli sa 30 bodova, tri manje od prvoplasirane Barselone.

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