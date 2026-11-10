Ovaj dan će vam do­ne­ti pri­li­ku da po­č­ne­te da ra­di­te na pro­je­k­tu na ka­kvom do­sad ni­ste ra­di­li. Za to će bi­ti po­tre­b­ne no­ve ve­šti...

Izla­zi­te iz ne­po­vo­lj­nog pe­rio­da i mno­ge stva­ri će vam ići od ru­ke. Ovaj dan do­no­si vam mo­gu­ć­nost za ro­man­ti­čan lju­bav­ni sa­sta­na...

Od­nos s pro­ble­ma­ti­č­nim ko­le­gom da­nas vam mo­že za­da­ti gla­vo­bo­lju. Po­go­r­ša­nje me­đu­lju­d­skih od­no­sa. Ra­ko­vi ko­ji su u ve­zi mo...

Ko­na­č­no će vam stva­ri kre­nu­ti od ru­ke jer se u ovom pe­rio­du oslo­ba­đa­te uspo­ra­va­ju­će ene­r­gi­je. Fi­nan­si­j­ski na­pre­dak. Va­ši od­...

Od da­nas će vam mno­ge stva­ri kre­nu­ti na­bo­lje. Spre­mi­te se za ak­ci­ju jer kre­će pe­riod uspo­na u ka­ri­je­ri. Slo­bod­ne De­vi­ce će po­če­...

Pla­ne­tar­ni aspe­k­ti do­ne­će vam va­žan po­slov­ni sa­sta­nak. Uspeh u okvi­ru uslu­žnih de­lat­nos­ti i zdra­v­stva. Slo­bod­ne Va­ge oče­ku­je b...

Reo­r­ga­ni­za­ci­ja na po­slu do­ne­će no­ve ele­men­te u ra­d­no okru­že­nje. Me­đu­tim, to će va­ma do­ne­ti pro­ši­re­nje kru­ga du­žnos­ti. Im­pu...

Stre­l­če­ve ko­ji se ba­ve tr­go­vi­nom ili ima­ju pri­vat­ni biz­nis oče­ku­je po­ve­ća­ni obim po­sla. Fi­nan­si­je se po­pra­vlja­ju. Od­nos s par...

Sa­ra­d­nja sa inos­tran­stvom mo­že se in­ten­zi­vi­ra­ti u ovom pe­rio­du. Oče­ku­je vas rad na no­vom pro­je­k­tu. Odlu­či­li ste da pre­ko­ra­či­t...