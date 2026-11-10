Legendarni španski fudbaler Raul Gonzales novi je trener Real Ovijeda.
RAUL
LEGENDA PREUZIMA REAL! Čuveni Španac ima novi posao
Slušaj vest
Ovu informaciju je saopštio taj član druge lige Španije.
Bivši trener rezervnog tima Real Madrida, koji je vodio od 2019. do 2025. godine, sa Ovijedom je potpisao ugovor do juna 2028. godine, a na klupi tog španskog drugoligaša zamenio je Hulijana Kalera.
Raul Gonzales, proslavljeni napadač Real Madrida i reprezentacije Španije je ranije u trenerskoj karijeri vodio i omladinske selekcije 15-ostrukog klupskog prvaka Evrope, za koji je nastupao 16 sezona.
Nakon 13 odigranih kola u drugom rangu španskog prvenstva, Real Ovijedo je deveti na tabeli sa 21 bodom.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši