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Reprezentativac Francuske Pjer Kalulu neće igrati za selekciju svoje zemlje u predstojećim utakmicama Lige nacija protiv Italije i Turske zbog povrede mišića leve noge.

Juventus, za koji Kalulu nastupa, saopštio je da je francuski defanzivac doživeo delimičnu rupturu bicepsa femorisa, ne navevši koliko će dugo odsustvovati sa terena.

U poslednja dva kola Grupe 1 "A" divizije Lige nacija, reprezentacija Francuske će prvo u četvrtak, 12. novembra, u Milanu igrati protiv selekcije Italije, da bi tri dana kasnije u Bordou dočekala Tursku.

Nakon četiri odigrana kola, Francuska je prva na tabeli Grupe 1 sa 10 bodova.

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Kilijan Mbape poruka na srpskom Izvor: Instagram/Real Madrid