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Na vanrednoj sednici Skupštine fudbalskog kluba Radnički iz Niša je izabran novi Upravni odbor, na čijem će čelu biti Vidosav Vitko Radomirović.

1/12 Vidi galeriju Radnički Niš - Partizan, Super liga Srbije 28.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"Radnički je jugoslovenski brend. Klub koji je harao po Evropi pre mnogo godina, imao uspeha. Radnički je Niš. Radnički je sa prethodnom upravom i ljudima koji su vodili klub tri puta igrao Evropu, bio vicešampion, treći u prvenstvu. Veliko hvala i sve pohvale za rad Ivici Tončevu, deset godina nije malo, kao i Draganu Markoviću Markoniju, znam koliko svima njima klub znači. Nažalost nešto je krenulo po zlu, a kada 'kola krenu nizbrdo' teško ih je zaustaviti. Naš zadatak je da to uradimo. Moramo to, kako znamo i umemo", rekao je Radomirović, preneo je klupski sajt.

Radomirović je na mesto predsednika izabran jednoglasno. Na njegov predlog Upravni odbor u narednom periodu činiće Dejan Utvić, Milena Pajkić, Aleksandar Panajotović, Branislav Mihajlović, dr Dragoslav Bašić i Svetislav Đurović.

Radnički je u 15. kolu Super lige Srbije na gostovanju poražen od Čukaričkog (1:2), a niški klub se nalazi na pretposlednjem, 15. mestu, sa osam bodova.

Radomirović je istakao da će u narednom periodu biti potrebna podrška svih, pre svega navijača.

"Moramo svi da podržimo tim, tu apelujem na navijače, videli smo i na poslednjem meču koliko celoj ekipi klub znači. Kako su se radovali posle vođstva. Tu se vide ljubav prema klubu, želja za pobedom. Skočila je cela klupa, videli ste radost iz srca i duše. Nadam se da ćemo uz Božju pomoć, da se stegnemo i da krenemo na bolje. Mora Bog da nas pogleda. Sada je imperativ opstanak u ligi. Naš jedini cilj biće opstanak. Mesto sportskog direktora ponudio sam Saši Cakiju Stojanoviću, smatram da je to sada najbitnija funkcija u klubu. Caki je legenda kluba, voljeni igrač, kapiten, čovek koji je uvek bio uz klub i verujem da će nam mnogo značiti u narednom periodu", zaključio je Radomirović.

Radnički će 18. novembra gostovati Dubočici u Leskovcu, u okviru prve runde Kupa Srbije, dok takmičenje u Super ligi Srbije nastavljaju domaćom utakmicom protiv Zemuna.