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Dušan Vlahović iza sebe ima 41 nastup za reprezentaciju Srbije, ali jedan zanimljiv podatak iz njegove dosadašnje karijere posebno privlači pažnju. Napadač nikada nije igrao prijateljsku utakmicu za nacionalni tim ukoliko je upravo taj meč bio jedini razlog okupljanja reprezentativaca!

Naime, svih šest prijateljskih utakmica koje je Vlahović odigrao u dresu Srbije bile su deo priprema za neke mnogo važnije izazove. Bilo da je reč o kvalifikacijama, odlučujućim utakmicama ili završnim pripremama za velika takmičenja, Dušan je na okupljanja dolazio sa jasnim ciljem koji je prevazilazio samu prijateljsku proveru.

Prva dva takva susreta odigrao je u septembru i novembru 2021. godine protiv Katara. Srbija je u oba navrata slavila sa 4:0, a Vlahović je na oba meča upisao po gol i asistenciju. Te utakmice bile su deo priprema za nastavak kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, odnosno za čuveni duel sa Portugalijom u Lisabonu.

1/8 Vidi galeriju Dušan Vlahović u dresu reprezentacije Srbije Foto: Starsport

U novembru 2022. godine Srbija je gostovala Bahreinu i pobedila sa 5:1, a Vlahović je ponovo bio jedan od najzapaženijih. Postigao je gol i zabeležio dve asistencije, samo šest dana pre početka Mundijala u Kataru.

Slična situacija ponovila se i godinu dana kasnije, kada su Orlovi igrali protiv Belgije uoči odlučujućeg susreta sa Bugarskom u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Potom su usledile i dve provere pred EURO 2024, protiv Austrije i Švedske.

Dakle, svih šest prijateljskih utakmica u kojima je Vlahović nastupio bile su direktno povezane sa pripremama za neki naredni takmičarski izazov.

Još zanimljivije, u preostalih 14 prijateljskih utakmica koje je Srbija odigrala tokom njegovog reprezentativnog staža, Vlahović uopšte nije dolazio na okupljanja nacionalnog tima.

Podatak koji na prvi pogled deluje neverovatno, posebno kada se uzme u obzir da je reč o jednom od najvažnijih napadača reprezentacije Srbije. Sa druge strane ovaj podatak i sve otkriva kada je u pitanju odnos Vlahovića prema srpskom dresu... Jednom, dva puta, tri puta... Ok. Ali čak 14 puta...