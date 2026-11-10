NOVE KATASTROFALNE VESTI ZA ORLOVE: Filip Kostić otkazao dolazak u reprezentaciju! Nije se pojavio na okupljanju...
- Filip Kostić je zbog povrede otkazao dolazak na okupljanje reprezentacije Srbije i neće igrati u novembarskim mečevima.
- Selektor Veljko Paunović već nema ni Aleksu Terzića, Strahinju Pavlovića i Dušana Vlahovića, pa je izbor posebno sužen na levoj strani.
- Srbija u petak dočekuje Nemačku, a tri dana kasnije gostuje Grčkoj u Volosu.
Novi problem za selektora Srbije Veljka Paunovića pred novembarske utakmice u Ligi nacija. Reprezentacija neće moći da računa ni na Filipa Kostića, koji je zbog povrede morao da otkaže dolazak na okupljanje nacionalnog tima.
Prema pisanju Sport kluba, fudbaler PSV-a trebalo je da se priključi saigračima u ponedeljak, ali se nije pojavio na popodnevnom treningu u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije.
Njegov izostanak dodatno komplikuje situaciju u reprezentaciji, posebno na levoj strani terena. Podsetimo, zbog povrede je ranije otpao i Aleksa Terzić, pa je Paunović ostao sa znatno suženim izborom na toj poziciji. Jedna od opcija mogao bi da bude Stefan Bukinac, koji je već dobijao pozive u prethodnom periodu.
Kostić je u poslednje vreme imao važnu ulogu u PSV-u. Ustalio se u timu iz Ajndhovena, propustio je samo utakmicu protiv Viljema Drugog, a zapažen doprinos dao je i u pobedi nad Portom u Ligi Evrope.
Iskusni fudbaler iza sebe ima čak 76 nastupa u dresu reprezentacije Srbije, zbog čega njegov izostanak predstavlja ozbiljan udarac za nacionalni tim.
Podsetimo, Paunović za novembarske susrete neće moći da računa ni na Strahinju Pavlovića, Dušana Vlahovića i Aleksu Terzića, dok protiv Nemačke zbog suspenzija neće igrati Saša Lukić i Nemanja Maksimović.
Srbija će u petak na stadionu „Rajko Mitić“ dočekati Nemačku, dok je tri dana kasnije očekuje gostovanje Grčkoj u Volosu.