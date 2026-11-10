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Novi problem za selektora Srbije Veljka Paunovića pred novembarske utakmice u Ligi nacija. Reprezentacija neće moći da računa ni na Filipa Kostića, koji je zbog povrede morao da otkaže dolazak na okupljanje nacionalnog tima.

Prema pisanju Sport kluba, fudbaler PSV-a trebalo je da se priključi saigračima u ponedeljak, ali se nije pojavio na popodnevnom treningu u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije.

Njegov izostanak dodatno komplikuje situaciju u reprezentaciji, posebno na levoj strani terena. Podsetimo, zbog povrede je ranije otpao i Aleksa Terzić, pa je Paunović ostao sa znatno suženim izborom na toj poziciji. Jedna od opcija mogao bi da bude Stefan Bukinac, koji je već dobijao pozive u prethodnom periodu.

1/8 Vidi galeriju Filip Kostić u dresu reprezentacije Srbije Foto: @Starsport / Peđa Milosavljević, (photo by /STARSPORT ©)/UK Sports Pics Ltd, Ben STANSALL / AFP / Profimedia

Kostić je u poslednje vreme imao važnu ulogu u PSV-u. Ustalio se u timu iz Ajndhovena, propustio je samo utakmicu protiv Viljema Drugog, a zapažen doprinos dao je i u pobedi nad Portom u Ligi Evrope.

Iskusni fudbaler iza sebe ima čak 76 nastupa u dresu reprezentacije Srbije, zbog čega njegov izostanak predstavlja ozbiljan udarac za nacionalni tim.

Podsetimo, Paunović za novembarske susrete neće moći da računa ni na Strahinju Pavlovića, Dušana Vlahovića i Aleksu Terzića, dok protiv Nemačke zbog suspenzija neće igrati Saša Lukić i Nemanja Maksimović.

Srbija će u petak na stadionu „Rajko Mitić“ dočekati Nemačku, dok je tri dana kasnije očekuje gostovanje Grčkoj u Volosu.